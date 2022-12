Un Altro Domani: Elena dà il suo supporto a Dani | Anticipazioni

Anche se non reagirà nel migliore dei modi appena Maria le confesserà di essere Dani (Kenai White), un ragazzo trans, Elena Prieto (Aida de la Cruz) saprà certamente come farsi perdonare dal figlio nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Una svolta che intensificherà ulteriormente il loro bellissimo rapporto…

Un Altro Domani, news: Dani confessa a Elena chi è veramente

Già sapete che Dani cercherà più volte di confessare ad Elena di essersi sempre sentito un maschio e non una ragazza. Alla fine, dopo tanti tentativi, Naranjo finirà per parlare di getto alla madre della sua reale natura, ma la risposta della donna non sarà quella che si aspettava.

Convinta fino a quel momento che alla “figlia” piacessero le donne e fosse semplicemente omosessuale, Elena resterà spiazzata appena Dani le dirà di essere un ragazzo trans e gli chiederà, utilizzando il femminile, se sia confusa a causa degli ultimi avvenimenti che hanno creato degli scossoni nelle loro vite. Tali parole ovviamente non faranno piacere a Dani, dato che scapperà a gambe levate interrompendo il confronto con la Prieto…

Un Altro Domani, trame: Julia cerca di mediare tra Dani e Elena

Attenzione dunque a quello che succederà in seguito: possiamo infatti anticiparvi che Julia Maria Infante (Laura Ledesma) si troverà a dover fare da mediatrice tra Dani e Elena. Al primo dirà infatti che probabilmente la madre ha bisogno di più tempo per riflettere su quello che le ha detto, ma confiderà nel fatto che accetterà la situazione in tempi brevi e dandogli tutto il supporto di cui ha bisogno; alla seconda, Julia confesserà invece che Dani si è confidato con lei molti mesi prima e la spronerà a comprendere perché non sia riuscito a parlarle così facilmente.

Fatto sta che, proprio in seguito a tale conversazione, Elena vorrà fare un concreto passo avanti con il figlio, dato che sentirà di essersi persa molti momenti importanti della sua vita, ragione per la quale deve conoscerlo nuovamente e ripartire da zero con lui. Una volontà che la Prieto manifesterà fin da subito a Dani…

Un Altro Domani, spoiler: Elena decide di dare il suo supporto a Dani

Partendo da questi presupposti, la pace non tarderà ad arrivare. Con le lacrime agli occhi, Elena chiederà perdono a Dani per non averlo compreso e sancirà definitivamente la pace con lui. Madre e figlio si abbracceranno, coscienti del fatto che la loro vita è finalmente arrivata ad un punto di svolta perché non ci sono più delle “piccole bugie” a dividerli.

Un confronto che verrà concluso anche da una buona notizia per Elena, dato che Julia le chiederà con successo di tornare a lavorare nel mobilificio…