Un Altro Domani: Enoa annulla le nozze con Kiros! | Anticipazioni

Mai celebrare un matrimonio senza amore, soprattutto se una terza persona è destinata a soffrire. Sarà questo il pensiero che si formerà nella mente di Enoa (Edith Martinez Val) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Appena scoprirà che la signorina Carmen Villanueva (Amparo Pinero) è innamorata di Kiros Nsue (Ivan Mendez), la domestica annullerà le nozze con l’operaio africano, ma ciò non risanerà completamente la situazione.

Un Altro Domani, news: ecco perché Kiros e Enoa saranno sul punto di sposarsi

Già sapete che Kiros organizzerà un matrimonio riparatore con Enoa appena non appena scoprirà che quest’ultima è rimasta incinta di un uomo bianco (del quale non gli rivelerà il nome). Una notizia che farà sprofondare Carmen nello sconforto più totale, dato che proprio in quei giorni stava progettando di fuggire con Nsue dalla Guinea.

La delusione aumenterà quindi ancora di più quando, tramite Patricia Godoy (Silvia Acosta), Carmen scoprirà che Enoa è in dolce attesa. La circostanza spingerà Kiros a confessare che in realtà non è lui il padre del bambino che la ragazza attende. Anche se tirerà un sospiro di sollievo, la Villanueva deciderà però di non continuare a vedere clandestinamente Kiros e considererà definitivamente chiuso ogni tipo di rapporto con lui.

Un Altro Domani, spoiler: Enoa annulla il matrimonio con Kiros

Occhio dunque alla successiva decisione di Enoa: messa al corrente da Carmen di ciò che c’è stato tra lei e Victor, l’inserviente capirà che non può basare il suo matrimonio su una menzogna e soprattutto sull’infelicità della Villanueva, ragione per la quale troverà il coraggio di parlare con Nsue per chiedergli di annullare definitivamente la loro unione.

Una scelta ben ponderata da parte di Enoa, che si dirà pronta ad affrontare ogni tipo di conseguenza, compresa l’ipotesi di venire ripudiata dalla sua famiglia per via della gravidanza extraconiugale che dovrà affrontare. Tuttavia, la domestica domanderà a Kiros di starle vicino come amico, spronandolo a fare il possibile per salvare il suo legame con Carmen!!

Un Altro Domani, trame: Carmen non vuole più saperne di Kiros

In ogni caso, possiamo anticiparvi che la “rottura” tra Enoa e Kiros non farà ritornare Carmen sui suoi passi. Nel momento in cui Kiros le confesserà che è tornato ad essere un uomo libero, la Villanueva non reagirà infatti nel migliore dei modi e gli comunicherà di avere ormai compreso che non potranno mai essere liberi di amarsi per le loro differenti condizioni sociali e la inviterà a lasciarla in pace perché non può esserci un futuro felice se continueranno a stare insieme.

Insomma, visto che sarà delusa da tutta la situazione venutasi a creare, Carmen preferirà troncare la possibile rappacificazione con Kiros e si concentrerà sulle ricerche di Victor Velez de Guevara (Jon Lopez), ancora latitante dopo essere fuggito all’arresto…