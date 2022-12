Un Altro Domani: Tirso passa la notte con Olga | Anticipazioni

Non ci sarà soltanto un bacio tra Tirso Noguera (Oliver Ruano) e la cognata Olga (Monica Miranda) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani; presi dalla passione, i due faranno infatti l’amore la stessa sera del loro avvicinamento, anche se non se la sentiranno di dare il via ad una relazione vera e propria…

Un Altro Domani, news: Julia assiste al bacio tra Tirso ed Olga!

La storyline prenderà il via nel momento in cui Julia Maria Infante (Laura Ledesma) confesserà a Elena Prieto (Aida de la Cruz) di avere interrotto il suo rapporto con Sergio Cuevas (Miguel Brocca) perché ha capito di essere profondamente innamorata di Tirso. Visto che sarà in parte al corrente dell’attrazione che il bell’oste sente nei riguardi di Olga, Elena spronerà Julia a farsi avanti il prima possibile con l’uomo, ma agendo in tal modo non farà altro che procurare un grosso dolore all’amica. Se ci avete letto in precedenza, sapete infatti che Julia si troverà suo malgrado ad assistere ad un bacio tra Tirso e Olga…

Un Altro Domani, spoiler: Tirso e Olga passano la notte insieme ma…

In ogni caso, né Tirso e né tanto meno Olga si renderanno conto del fatto che Julia ha assistito al loro bacio e si “trasferiranno” in una delle camere d’albergo dell’hotel dove faranno l’amore travolti dalla passione. Tuttavia, il mattino successivo, i due riterranno che non sia importante porsi domande su ciò che sarà il loro futuro, probabilmente per evitare di complicare ulteriormente la situazione dati i continui capricci di Erik (Alex Mola).

Non a caso, il dialogo tra Tirso e Olga verrà interrotto proprio quando entrambi capiranno che Erik non è in albergo e temeranno che sia scappato. Un dubbio che, fortunatamente, si risolverà nel giro di ore, quando il diciottenne tornerà a casa e sosterrà di essersi allontanato per fare una passeggiata al fine di schiarirsi le idee.

Un Altro Domani, trame: Julia vuole dichiararsi lo stesso a Sergio!

Ma, in tutto questo, Julia che ruolo avrà? Dopo aver confessato persino alla madre Diana (Cristina de Inza) di essersi follemente innamorata di Tirso, dei suoi modi di fare e persino delle sue camicie a quadri, la Infante si confronterà nuovamente con Elena sulla questione e sarà sul punto di andare dal Noguera in piena notte per confessargli i suoi sentimenti.

Julia andrà fino in fondo col suo proposito oppure alla fine si farà scoraggiare dalle sue mille ansie?