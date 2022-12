Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 dicembre 2022

Settimana pre-natalizia di Upas caratterizzata da una scoperta spiazzante e, chissà, da un ritorno di fiamma? Occhio anche alla nuova fase della guerra Altieri-Cirillo e a una reazione inaspettata di Bianca… Ecco tutte le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2022

Sempre più preoccupata dallo sfoggio di denaro di Alberto, Lia si rende conto di dover agire al più presto per cercare di impadronirsi dei beni della sua famiglia. Serena cerca di ricostruire gli eventi che possono aver portato alla sparizione dei suoi panni e tutte le tracce portano a Mariella.

Dopo un confronto con Lia ed aver appreso da Niko quanto siano poche le possibilità di reclamare i gioielli, Diego prende una imprevedibile decisione. Viola, in classe, cerca di parlare degli ultimi accadimenti, ma il dibattito che ne segue porta Bianca ad una reazione impetuosa. Guido cerca di indurre Mariella ad adottare un atteggiamento più morbido nei confronti di Serena ma le cose potrebbero complicarsi ulteriormente.

Spoiler Upas: Lia accetta la proposta di Diego per non insospettirlo

Diego fa il possibile per aiutare la fidanzata a recuperare i beni della sua famiglia ma una spiazzante scoperta getterà una nuova luce sul passato di Lia. Grazie all’aiuto di Ornella e Viola, Damiano scoprirà che le sue preoccupazioni sulla salute del figlio erano giustificate e cercherà di convincere Rosa a prendere delle contromisure. Invece che spegnersi, la guerra tra le Cirillo e le Altieri si infiamma ancora di più.

Tutto è pronto per la cena pre-natalizia tra Silvia, Michele, Rossella e Riccardo, ma un imprevisto di figlia e fidanzato potrebbe trasformare quell’occasione di famiglia in un appuntamento di coppia. Diego convince Lia a rivolgersi a Niko per ottenere le sue rivendicazioni. Lei è costretta ad accettare per non insospettirlo. Damiano si confida con Viola a proposito del suo rapporto con Rosa. La ragazza approfitterà di quel confronto per riflettere sulla sua storia con Eugenio, e prendere una decisione sulla vigilia di Natale.

Travolto dalla spensieratezza e dall’entusiasmo di Alice, Nunzio sembra intenzionato a godersi quel momento di leggerezza senza impegno. Non sa che è in arrivo per lui una sorpresa che proprio non si aspettava. Complice la cena, Silvia e Michele si ritroveranno di nuovo vicini. Guido sta per imbattersi in una sua vecchia conoscenza.