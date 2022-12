Un posto al sole: Bianca in pericolo? Scopre che Antonello in realtà è… | Anticipazioni

Va a cominciare un periodo in cui a Un posto al sole terrà decisamente banco la trama di Bianca (Sofia Piccirillo) e Antonello (Gennaro Filippone), con delle conseguenze davvero imprevedibili. I problemi del ragazzino sono già emersi nelle scorse puntate della soap partenopea di Rai 3, ma ora le cose potrebbero mettersi male…

Cominciamo col dire che il recente discorso di Viola (Ilenia Lazzarin) ai suoi alunni non ha sortito proprio gli effetti desiderati: a brevissimo vedremo Bianca dare ad Antonello il regalo per il suo compleanno, ma il resto della classe inizierà a divertirsi alle loro spalle. Comunque sia, la giovane Boschi riuscirà a riavvicinarsi al suo amico del cuore, ma poi le cose prenderanno un’altra piega…

Spoiler Un posto al sole: la scoperta di Bianca. Antonello perde il controllo?

Le anticipazioni indicano infatti che “l’amicizia tra Bianca e Antonello sembra fare passi in avanti ma un commento fuori luogo potrebbe far ripiombare il ragazzo in una vecchia e pericolosa dipendenza“. E noi sappiamo quale sia la dipendenza in questione, vero?

Probabilmente non a caso, sul finire di questa settimana arriverà “una notizia inquietante che riporterà sia Bianca che i suoi familiari ad un problema che tutti auspicavano fosse ormai archiviato“. Riprenderanno le pericolose web challenge? Pare proprio di sì, ma stavolta questa sarà l’anticamera per la verità!

Occhio dunque alle puntate della prossima settimana, quando la nostra Bianca raccoglierà gli indizi a sua disposizione e capirà che Antonello è proprio colui che sta a capo delle challenge on line, ma a quel punto sarà proprio lei a trovarsi in pericolo?

Tutto lo lascia pensare: il ragazzino, vistosi scoperto, potrebbe infatti perdere il controllo e nella sua instabilità coinvolgerà anche Bianca, facendo partire una situazione destinata a mettere in grande ansia l’intera famiglia Boschi. Cosa succederà? Non perdete le prossime puntate di Upas!