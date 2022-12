Un posto al sole: Sasà in fissa per Castrese (e Micaela per Samuel)! | Anticipazioni

Occhio perché, come vi abbiamo anticipato di recente, la storia del triangolo tra Chiara (Alessandra Masi), Nunzio (Vladimir Randazzo) e Alice (Fabiola Balestriere) sta per diventare una storyline ad alto tasso drammatico. Ma nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà anche spazio per delle trame più leggere, come quella che riguarda gli affari di cuore di Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti).

Avevamo lasciato questa linea narrativa con la scoperta della vera identità di “Bufalotto sensibile”: come tutti avevano immaginato già da tempo, il misterioso contatto di chat di Sasà è Castrese Altieri (Peppe Romano), il fratello di Speranza. Ma ora, cosa succederà?

Spoiler Upas: Micaela vuole Samuel!

Le anticipazioni per le prossime puntate di Upas parlano di una cena “galeotta” di Capodanno – organizzata da Mariella (Antonella Prisco) – in cui Salvatore ritroverà a sorpresa Castrese ed entrerà “in fissa” per lui. Ovviamente, il simpatico vigile ancora non sa che Castrese e “Bufalotto” sono la stessa persona: quanto ci metterà a scoprirlo?

Intanto, qualche problema sentimentale potrebbe arrivare nel prossimo futuro anche per Speranza (Maria Sole Di Maio), la sorella di Castrese. Ciò perché Micaela Cirillo (Gina Amarante) inizierà a invaghirsi di Samuel (Samuele Cavallo), con conseguenze divertenti e tutte da scoprire. Quel che è certo è che zia Mariella cercherà di aiutare la nipotina con una sua strategia, ma avrà successo? Non molto, pare: Micaela non avrà alcuna intenzione di arrendersi!