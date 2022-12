Un posto al sole: Viola fa una scoperta sconcertante | Anticipazioni

Lo abbiamo detto tante volte: Un posto al sole ha la caratteristica di essere “sempre sul pezzo” e lo ha dimostrato tante volte nel corso della sua lunga esistenza. Lo è anche in questo periodo perché, proprio attualmente, la soap partenopea di Rai 3 ha iniziato ad affrontare una tematica che spesso trova posto sulle prime pagine dei giornali (è successo anche di recente): quella dei giocattoli contraffatti e dunque, potenzialmente pericolosi.

Prima c’è stato il pericoloso incidente al figlio di Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone), mentre negli episodi attualmente in onda si parla spesso dei problemi agli occhi del piccolo Manuel (Manuel D’Angelo). A tal proposito, diversi fan si sono accorti che anche Rosa (Daniela Ioia), la madre di Manuel, non sta benissimo e tutto ciò sembra ricondurre alla fabbrica di giocattoli in cui la donna lavora.

Spoiler Upas: Viola parla di Damiano con Angela

Già sappiamo che, nella settimana prenatalizia di Upas, Damiano (Luigi Miele) scoprirà che le sue ansie sulla salute del figlioletto erano erano fondate e cercherà di convincere di ciò la sua ex. Tra Natale e Capodanno, invece, sarà Viola (Ilenia Lazzarin) a scoprire una volta per tutte quale grave fenomeno si stia nascondendo dietro i malesseri avvertiti dalla famiglia di Damiano.

Sarà il prologo ad un allargamento della vicenda, che – come già anticipato – con l’arrivo del 2023 coinvolgerà anche un personaggio inedito. In attesa di tale novità, occhio a Viola che – tra le altre cose – sentirà il bisogno di parlare con l’amica Angela (Claudia Ruffo) dell’amicizia che si è creata tra lei e Damiano…