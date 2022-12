Una scomoda eredità: cast, trama del film tv di Rai 1 con Chiara Francini ed Euridice Axen

Una scomoda eredità è il quarto e ultimo film della sesta stagione del ciclo Purché finisca bene che Rai 1 trasmetterà questa sera (giovedì 29 dicembre 2022) in prima serata. A guidare il cast ci sono le attrici Euridice Axen e Chiara Francini nel ruolo di Diana e Gaia, due sorelle agli antipodi che non si sono mai viste prima e che ora sono costrette a conoscersi per gestire insieme un’importante eredità.

La storia inizia quando Mariella e Domenico, due amanti di mezza età, sono sul punto di raccontare alle due rispettive figlie, Diana (Axen) e Gaia (Francini), la verità su loro amore ma, prima di riuscire a farlo, i due perdono la vita in un fatale incidente automobilistico. Una tragedia che costringe le due ignare consanguinee a recarsi in Sardegna sull’isola di San Pietro per occuparsi della casa che i due genitori hanno lasciato loro in eredità. Ma fin dal loro primo incontro, tra le due scatta una forte antipatia.

E non potrebbe essere diversamente visto che sono due anime completamente differenti: Diana è un medico fin troppo serio con la mania del controllo, mentre Gaia è uno spirito libero sensibile e dominato dalle emozioni.

E così, le nostre protagoniste sono costrette per un lungo periodo a una convivenza forzata durante la quale non faranno nulla per nascondere una reciproca antipatia, soprattutto perché Diana vuole a tutti i costi vendere la dimora mentre Gaia non ha nessuna intenzione di cedere ad un estraneo l’ultimo regalo di sua madre (soprattutto perchè durante la sua permanenza sull’isola, conosce e si innamora del bel sub Max, interpretato da Cristiano Caccamo).

Mentre le due litigano per decidere il futuro della villa, presto si renderanno conto di avere un nemico comune: Franco Lussurgiu (Cesare Bocci), un uomo cinico che vuole impadronirsi della proprietà in questione anche a costo di ricorrere a mezzi non proprio legali. Per Diana e Gaia, costrette a vivere una situazione completamente inaspettata, sarà l’occasione giusta per scoprire un passato celato, quello dei loro genitori, ma soprattutto si renderanno conto di avere molto in comune. Anche se non lo sanno.

Nel cast diretto da Fabrizio Costa, veterano di Purché finisca bene, oltre alle due protagoniste Euridice Axen e Chiara Francini e ai già citati Cristiano Caccamo e Cesare Bocci, ci sono anche Roberto Alpi e Mariangela D’Abbraccio.