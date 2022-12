Uomini e donne anticipazioni: Biagio, arriva la “strigliata” da…

Tornato recentemente negli studi di Uomini e Donne dopo una lunga pausa durata quasi un anno, il cavaliere Biagio Di Maro ha fatto immediatamente parlare di sé a causa dei suoi comportamenti nei confronti delle numerose pretendenti del parterre femminile.

L’uomo infatti, dopo aver alzato un polverone in seguito alla brusca interruzione della frequentazione con la dama Silvia, lascerà intendere di non aver mollato la presa nei confronti di Paola, la quale, benché avesse chiuso categoricamente riguardo alla possibilità di innamorarsi del Di Maro, continua a essere destinataria di piccoli doni da parte cavaliere campano, ancora intenzionato evidentemente conquistare il cuore della donna.

Come vedremo inoltre, non mancherà una nuova strigliata proprio da parte di Silvia, che – tuttora scottata da Biagio – attaccherà ancora una volta il corteggiatore campano. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.