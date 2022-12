Uomini e donne: Riccardo non si arrende, ecco chi vuole riconquistare | Anticipazioni

Prossimamente a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri tornerà alla carica nei confronti di Gloria Nicoletti, rientrata in auge in seguito all’addio alla trasmissione di Ida Platano. Come vedremo, il cavaliere originario di Taranto non riuscirà a coltivare la relazione con la Nicoletti, che a un certo punto deciderà di chiudere la frequentazione, provocando un forte dispiacere in Riccardo.

Attenzione però alla riscossa del Guarnieri, il quale non si darà certo per vinto e dichiarerà di essere pronto a tutto pur di riconquistare il cuore della dama. Il pretendente pugliese infatti, nelle puntate future del dating show condotto da Maria De Filippi, si presenterà a sorpresa (e in compagnia del nipote) sotto casa di Gloria, chiedendo alla donna di scendere per poter chiarire i loro problemi.

La Nicoletti apparirà però impassibile di fronte alla richiesta di Riccardo; quest’ultimo si vedrà piantare in asso di fronte al giovane nipotino, la cui presenza non basterà evidentemente per ammorbidire il cuore della corteggiatrice romana, che al momento appare intenzionata a tagliare tutti i ponti con l’uomo. Ma si tratterà di una scelta definitiva? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5.