Uomini e donne: appuntamento al 9 gennaio 2023

Quella di questo pomeriggio è l’ultima puntata del 2022 di Uomini e Donne. Negli appuntamenti dei giorni precedenti è esplosa una furibonda lite che ha interessato Antonella, Cristina Tenuta e Armando Incarnato, quest’ultimo duramente attaccato dagli opinionisti.

Il corteggiatore partenopeo si è visto infatti mettere all’angolo da Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali gli hanno rimproverato di tenere un atteggiamento non in linea con i valori della trasmissione. Allo stesso tempo, Riccardo Guarnieri si è visto chiudere (almeno temporaneamente) le porte in faccia da Gloria Nicoletti, che, nonostante sia ancora interessata al cavaliere originario di Taranto, ha deciso di mettere un freno alla loro conoscenza non avendo riscontrato da parte del Guarnieri il giusto interesse nei suoi confronti.

In futuro, occhio ai risvolti che potrebbe prendere questa interessante dinamica, essendo Riccardo intenzionato a riallacciare i rapporti con la quarantaduenne capitolina.

Riguardo al trono classico invece, è ancora in alto mare la situazione di Federico Dainese, il quale ha chiesto alla redazione di far scendere nuove pretendenti nel parterre. Come andrà a finire? Per scoprirlo, appuntamento con le nuove puntate di Uomini e Donne a partire dal 9 gennaio 2023, sempre nel daytime pomeridiano di Canale 5.