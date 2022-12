Uomini e donne, Armando Incarnato: tre donne pronte a corteggiarlo | Anticipazioni

Nelle future puntate di Uomini e Donne, ampio spazio sarà dedicato ad Armando Incarnato, uno dei protagonisti assoluti del trono over, che da qualche tempo appare decisamente defilato dalle dinamiche principali della trasmissione.

Il parrucchiere partenopeo infatti, dopo i battibecchi avuti a centro studio con la dama Cristina Tenuta, ha preferito non gettarsi immediatamente nella mischia, facendo passare qualche settimana prima di tornare a frequentare altre donne.

Uomini e donne, trono over: Armando pronto a innamorarsi

Come vedremo a breve, il pretendente napoletano riceverà la visita di tre donne pronte a corteggiarlo nella speranza di uscire con lui dal programma. Un trio che convincerà a metà il cavaliere originario della Campania, il quale deciderà di tenerne due ed eliminarne una, dichiarando altresì di essere finalmente pronto ad innamorarsi.

Non mancheranno le critiche che proveranno da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che guarderanno con diffidenza l’Incarnato, ormai ai ferri corti con i due volti storici della trasmissione. Come andrà a finire? Per scoprirlo, appuntamento dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.