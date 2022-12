Uomini e donne (over): Gemma, dopo Mario c’è Agostino

Manca ormai sempre meno al consueto stop natalizio di Uomini e Donne, che, come ormai da diversi anni, si fermerà a partire dal 22 dicembre e ripartirà il prossimo 9 gennaio. Una breve pausa che segnerà la fine della prima parte di questa ventisettesima edizione e l’inizio della seconda, che vedrà in particolare la scelta dei tre tronisti rimasti in trasmissione.

Nel trono over invece ampio spazio sarà dedicato a Biagio Di Maro, da qualche tempo tornato nel programma dopo alcuni mesi di assenza e subito finito sotto le luci dei riflettori a causa di numerosi comportamenti che l’hanno allontanato prima da Paola e in seguito anche da Silvia. Riuscirà il cavaliere originario di Aversa a trovare finalmente l’anima gemella o il suo carattere spigoloso lo porterà nuovamente a scontrarsi con le sue pretendenti?

Occhio anche a Gemma Galgani, che proprio di recente ha chiuso bruscamente la conoscenza con Mario (quest’ultimo è stato allontanato dal programma dopo che la Galgani ha scoperto alcune sue frasi poco carine pubblicate su Facebook).

Per la dama torinese si è trattato di una nuova cocente delusione che non le ha impedito però di accogliere a centro studio Agostino, un nuovo corteggiatore pronto a tutto per rubare il cuore della settantaduenne piemontese. Ci riuscirà? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne su Canale 5 a partire dalle 14.45.