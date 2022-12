Uomini e donne: Pinuccia e Tina, aspro litigio! Ma poi che succede? | Anticipazioni

Reduce da un periodo decisamente sottotono, in cui le sono mancati sia i pretendenti e sia (ovviamente) i momenti a centro studio, Pinuccia tornerà prossimamente sotto le luci dei riflettori di Uomini e donne a causa di alcuni accadimenti che la riguarderanno molto da vicino.

La dama originaria di Vigevano, infatti, sarà nuovamente protagonista di un aspro litigio con la storica opinionista Tina Cipollari, uno scontro quanto mai duro e senza esclusione di parole al vetriolo. A poco, se non a nulla, serviranno le richieste della padrona di casa Maria De Filippi, la quale chiederà senza successo alle due donne di moderare i toni.

Spoiler Uomini e donne, trono over: lo “svenimento” di Pinuccia

Peraltro, quando tutto sembrerà rientrato, si registrerà invece una recrudescenza della lite, che si concluderà con il clamoroso svenimento di Pinuccia. Crollata a terra improvvisamente, sia il pubblico che la presentatrice inizieranno a rendersi conto dell’inganno teso a tutti i presenti dalla dama lombarda, che pochi secondi dopo si rialzerà lasciando intendere che si sia trattato di uno “scherzo”.

Come reagirà la De Filippi? Quel che è certo è che, nelle successive registrazioni, Pinuccia non si è presentata in studio: un’assenza che ha giustamente fatto incuriosire i più. Cosa sarà accaduto? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partite dalle 14.45.