Amici, anticipazioni di domenica 22 gennaio 2023

Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Amici. Il talent, condotto da Maria De Filippi e che tra diverse settimane approderà alla fase serale, è giunto al giro di boa del pomeridiano. Scopriamo insieme cosa vedremo nel pomeriggio odierno.

Ci saranno le consuete gare di canto e di danza, giudicate da una commissione di esperti, ovvero il presentatore televisivo (nonché esperto musicale) Gerry Scotti per il canto, e per il ballo vedremo l’étoile Virna Toppi, il latinista Riccardo Cocchi, l’ex professionista Francesco Mariottini e l’ex professore di Amici Garrison. Come al solito, gli allievi che si posizioneranno negli ultimi posti saranno al centro di alcuni provvedimenti.

Vedremo poi una sorta di gara interna di ballo, giudicata dal coreografo Garrison: in palio ci sarà la possibilità di esibirsi ad un concerto di Achille Lauro. Ci sarà anche il momento delle sfide di danza che vedrà coinvolti l’allievo Samu e il suo sfidante Paky. Quest’ultimo entrerà nella scuola, perché la giudicante della sfida non saprà scegliere tra i due, e per questo motivo la maestra Alessandra Celentano deciderà di far entrare nella scuola proprio Paky; perciò Samu dovrà fare la sfida con un altro ragazzo.

In seguito vedremo l’ingresso al serale di un altro allievo. Ospite di puntata il cantante Ernia. Questo e molto altro è ciò che vedremo oggi pomeriggio, a partire dalle 14.00, sulla rete ammiraglia Mediaset.