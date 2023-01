Amici, puntata di domenica 8 gennaio 2023 | Cosa succede

Dopo la pausa natalizia, il talent show Amici è pronto a tornare. Oggi infatti su Canale 5 va in onda la prima puntata del 2023, scopriamo insieme cosa vedremo.

La prima cosa da segnalare è che a partire dalla puntata di oggi inizierà la corsa al serale (che noi vedremo tra un paio di mesi); per questo motivo i professori inizieranno a mettere in pratica le loro strategie, per portare in prime time gli allievi più meritevoli. A questo proposito, se da un lato la maestra Alessandra Celentano deciderà di eliminare la ballerina Rita, dall’altro il professor Rudy Zerbi prenderà la decisione di mettere in sfida il cantante Cricca, colpevole di essere “poco commerciale”, e infatti al suo posto entrerà un nuovo cantante.

Dal versante ballo, il maestro Raimondo Todaro deciderà di far entrare nella scuola una nuova ballerina, dal nome Eleonora. E, a proposito di ballo, ci saranno altri due nuovi ingressi, quello di Valeria e Vanessa, due ragazze che erano rimaste in sospeso prima della pausa natalizia. Vedremo poi il primo ingresso al serale, si tratta del ballerino Ramon.

Ci sarà anche stavolta la classifica di canto, giudicata da una commissione composta da Ermal Meta, Fiorella Mannoia e il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Una nuova classifica, stavolta di danza, sarà giudicata da Rossella Brescia. Ospite di puntata l’ex allievo Aka7even. Questo e molto altro è ciò che vedremo oggi, alle 14.00, sulla rete ammiraglia Mediaset con la conduzione di Maria De Filippi.