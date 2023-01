Beautiful: Eric non è riuscito a fare l’amore con Quinn | Anticipazioni 11 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 11 gennaio 2023

Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle) si confrontano sulla possibilità che la relazione tra Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown) sia reale e non una recita: i due sono propensi a crederci. Intanto Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di spingere Eric (John McCook) verso Donna (Jennifer Gareis), ipotizzando che la causa della sua disfunzione erettile sia Quinn (Rena Sofer) e non un problema fisico. Quinn confida a Shauna (Denise Richards) che Eric non è riuscito a fare l’amore con lei, nonostante fosse misteriosamente dell’umore giusto. Tuttavia è fiduciosa sulla solidità del loro rapporto.