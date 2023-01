Beautiful: Quinn non tollera le interferenze delle Logan | Anticipazioni 16 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 16 gennaio 2023

Dopo aver sentito la conversazione tra Eric (John McCook) e Brooke (Katherine Kelly Lang), Quinn (Rena Sofer) si confida con Shauna (Denise Richards): una parte di lei è felice per i progressi del marito, ma non può tollerare le interferenze delle Logan nel proprio matrimonio. Brooke continua a spingere Eric verso Donna (Jennifer Gareis), gesto che lo stilista comunque non le rimprovera, certo che lei agisca solo per la sua felicità. Katie (Heather Tom) rivela a Carter (Lawrence Saint-Victor) quanto accaduto tra Donna ed Eric.