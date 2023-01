Beautiful: Bill e Sheila contro tutti, ma sarà vero amore? | Puntate americane

Il 2023, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, si è aperto con la sconvolgente rivelazione che, nel giro di poco tempo e rigorosamente off screen (lontano dallo sguardo dei telespettatori), è nata un’intensa relazione tra Bill Spencer e Sheila Carter. L’editore, pur di tenere la nuova amante fuori di prigione, è arrivato a ricattare i Finnegan usando come leva il tentato omicidio ai suoi danni da parte di Taylor Hayes, segreto che aveva giurato di portarsi nella tomba per amore di Steffy.

Non solo, Bill ha anche corrotto il giudice assegnato al caso, Craig MacMullen, che ricorderete essere un amico di gioventù di Ridge Forrester (il quale gli finanziò gli studi in legge). All’epoca della lotta per la custodia di Will Spencer, Craig si era mostrato parecchio disturbato dal tentativo dello stilista di influenzarne l’opinione ai danni dell’editore; stavolta, invece, è apparso del tutto a suo agio nell’accettare l’atto di corruzione dello stesso Bill: evidentemente, negli anni, ha perso la sua coscienza?

Beautiful, anticipazioni americane: Bill taglia i ponti con tutti

Per completare l’opera e sollevare Sheila dall’unico capo d’accusa che la polizia potrebbe dimostrare senza le testimonianze delle sue vittime, ovvero l’evasione dalla prigione, il duo è riuscito a far leva sui sentimenti che l’ex alleato della Carter, Mike Guthrie, prova da sempre per lei: l’uomo, infatti, ha dichiarato di aver rapito Sheila, obbligandola a seguirlo fuori dal carcere. L’uomo ha fatto promettere a Sheila di tornare a trovarlo di tanto in tanto… ma lei lo farà?

Fatto sta che, con le sue azioni, Bill sta tagliando i ponti con tutte le persone a lui care e che ora, tuttavia, sono convinte che l’uomo agisca solo perché Sheila in qualche modo lo stia manipolando, sfruttandone il momento di debolezza.

Beautiful, trame americane: Sheila sta manipolando Bill?

L’editore infatti si è sentito abbandonato, in particolare dalle Logan, dalle quali è stato rifiutato. Bill sente di aver sprecato tempo nel tentativo di cambiare se stesso e merita una donna come Sheila, che non soltanto è in grado di capirlo ed accettarlo, ma che lui non potrà mai ferire essendo della sua stessa pasta. Nei prossimi episodi americani Bill continuerà ad allontanare tutti e neanche Brooke Forrester riuscirà nell’impresa di strapparlo all’influenza della Carter.

Ma il rapporto tra Bill e Sheila si rivelerà vero amore, ostacolato da tutti coloro che non li accettano come coppia, o Sheila lo sta veramente solo usando? Solo il futuro potrà chiarirlo ma, intanto, tra gli spettatori USA serpeggia la teoria che, in qualche modo, Bill non sia se stesso e Sheila ne influenzi la mente. A creare tale suggestione è il comportamento dell’uomo, che si esprime poco lasciando che sia sempre Sheila a parlare, nonché l’incessante riferimento da parte della donna al ciondolo di Bill (che lui ha iniziato ad indossare di nuovo e che lei più volte gli ha rammentato di non togliere mai).

Beautiful: anche Deacon ha dei dubbi su Sheila

In base a queste ipotesi, Bill potrebbe agire a causa di un veleno con cui Sheila avrebbe imbevuto il monile! Ad avvalorare la strana idea è il fatto che ci sarebbe un precedente, sebbene vada ricercato nelle storie di Sheila in Febbre D’Amore: nel 2005 la donna, infatti, imbevve di veleno una collana destinata a Lauren Fenmore e che fece recapitare alla rivale tramite il figlio Scott Grainger Jr (quest’ultimo inconsapevole che l’allieva di scrittura creativa che conosceva col nome di “Brenda” a Toronto fosse l’arcinemica della madre).

La tossina, penetrando dal metallo attraverso la cute, portò Lauren ad avere delle forti allucinazioni che Sheila provò a sfruttare per spingere la donna a gettarsi da un tetto di un edificio. Insomma, la Carter già in passato usò un veleno: che la verità sia proprio questa anche nel caso di Bill Spencer?

Intanto, nelle prossime puntate americane, Sheila difenderà la sua nuova relazione dai dubbi di Deacon Sharpe, anche lui vittima del fascino, a quanto pare irresistibile, della Carter. L’uomo ha rotto i ponti con lei dopo averla ospitata durante la sua latitanza, ma si rivelerà ancora non del tutto indifferente nei confronti di Sheila e sarà dell’idea che lei stia solo sfruttando Bill!