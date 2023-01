Beautiful: Hope fa FLOP senza Thomas? La sua linea non decolla | Puntate americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Hope Spencer si ritroverà a dover gestire alcune grane quando la nuova collezione della Hope For The Future riceverà recensioni deludenti. Solo alcuni mesi fa, la collezione che porta il nome della giovane Logan aveva raggiunto l’apice del successo grazie alla vincente collaborazione di Hope con Thomas Forrester, primo designer della linea accanto al cugino Zende Dominguez. Grazie ad un rinnovamento dell’immagine del brand, la Forrester Creations aveva fatto bingo.

Tuttavia la verità sulle più recenti manipolazioni di Thomas ai danni della matrigna Brooke Forrester (QUI tutti i dettagli) hanno portato all’allontanamento del giovane stilista dalla casa di moda. I più attenti di voi ricorderanno che il figlio di Ridge e Taylor è proprietario dell’azienda per un piccolo 5%: è una fetta troppo piccola per evitargli il licenziamento, tuttavia questo particolare è stato nuovamente ignorato dagli autori che non l’hanno proprio tirato in ballo! Comunque sia, Thomas è stato punito dai familiari che hanno deciso di allontanarlo dalle loro vite e dai loro affari.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy non vuole più Thomas alla Forrester

Tra i fan d’oltreoceano si era diffusa l’aspettativa che Thomas, a quel punto, avrebbe potuto tentare una propria strada, avviando un proprio marchio e riportando in scena la vecchia e cara contrapposizione tra case di moda. Invece questo al momento non accadrà: nei prossimi episodi, infatti, Thomas continuerà a sperare di essere riaccolto in famiglia e in azienda, trovando però un muro da parte di sua sorella Steffy.

Tra i due consanguinei la spaccatura oggi appare troppo profonda e la giovane, già messa in difficoltà dall’inaspettato ritorno in libertà di Sheila Carter, non sarà particolarmente predisposta a concedere una nuova chance al fratello, neanche di fronte al responso negativo della critica alla nuova collezione della Hope For The Future.

Beautiful, trame americane: Hope si convincerà a far tornare Thomas?

Hope tenterà di risollevare la propria linea dal flop proponendo alcune modifiche che, tuttavia, non verranno accolte di buon grado da parte di Steffy ed Eric. A quel punto, stando alle anticipazioni americane, qualcuno di inaspettato perorerà la causa di Thomas proprio con Hope. Quest’ultima si convincerà che lo stilista sia l’unica possibilità per riportare al successo la Hope For The Future?