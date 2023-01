Beautiful: Jack Finnegan confessa la verità su Finn | Puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Jack Finnegan prenderà la decisione di confessare alla propria famiglia il segreto che custodisce da molti anni, fin da quando la sua relazione clandestina con Sheila Carter portò alla nascita di un bambino, Finn, che l’uomo finse di adottare insieme all’inconsapevole moglie Li.

Ricordate? In un momento non ben precisato della vita di Sheila, la donna lavorava come infermiera nello stesso ospedale dove Li portava avanti la propria brillante carriera di medico che, tuttavia, assorbiva gran parte del suo tempo portandola a trascurare il rapporto con il marito. Jack, quindi, finì per trovare consolazione con un’amante: la notizia della gravidanza e qualche fumosa scoperta sul passato di Sheila lo portarono a convincere la Carter a lasciare che lui adottasse il bambino insieme alla consorte, fingendo tuttavia che non fosse il frutto del suo tradimento ma una normale adozione anonima.

Beautiful, anticipazioni italiane: Sheila consiglia a Jack di rivelare la verità

Sheila, nel momento in cui si è rivelata a Finn, ha continuato a reggere il gioco a Jack, non disdegnando di far leva proprio sui suoi timori quando lo ha costretto ad organizzarle un incontro con Finn e Hayes, promettendo che poi sarebbe sparita dalla circolazione.

La Carter non ha mai mantenuto questa promessa e anzi ha continuato a nascondere la verità, ma presto la curiosità di Finn farà suonare un campanello d’allarme. Il giovane medico infatti, curioso di sapere tutto delle proprie origini, interrogherà Sheila sull’identità del padre biologico. Anche in quell’occasione Sheila coprirà Jack, che le sarà molto grato, anche se la donna gli consiglierà di essere sincero con il figlio. Qualora Li e Finn dovessero scoprire la verità in altro modo, la reazione sarebbe di gran lunga peggiore.

Jack, dunque, seguirà il consiglio di Sheila, confessando la verità a Li e poi a Finn. Entrambi saranno molto duri, furiosi che l’uomo abbia mentito loro per tutti questi anni; in particolare Finn non perdonerà al padre l’aver tradito Li, decidendo di non volerlo più nella propria vita.

Anche il matrimonio di Jack entrerà in crisi e, come verrà rivelato in seguito, l’uomo non riuscirà mai a farsi perdonare dalla moglie. Entrerà così nella fase finale la partecipazione di Ted King in Beautiful nei panni di Jack Finnegan: successivamente il personaggio sarà spesso menzionato, ma non apparirà più in scena. Ad oggi, anche nelle puntate in onda negli USA, Jack non ha fatto più ritorno, ma mai dire mai…