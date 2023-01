Beautiful, Quinn: “Anche voi Logan avete fatto cose vergognose” | Trama 18 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 18 gennaio 2023

Quinn (Rena Sofer) mette in chiaro a Donna (Jennifer Gareis) che non tollererà più l’arroganza sua e delle sorelle, che la giudicano come se non avessero mai fatto niente di vergognoso. Quinn mette in guardia Donna, che accusa di recitare la parte dell’innocente mentre lascia che siano le sue sorelle a fare il lavoro sporco nel minare il suo matrimonio. Katie (Heather Tom) e Carter (Lawrence Saint-Victor) continuano ad avvicinarsi, con la Logan interessata a capire se l’avvocato tornerebbe da Quinn qualora la Fuller ed Eric (John McCook) si lasciassero.