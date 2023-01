Beautiful: Ridge, qualsiasi cosa per allontanare Deacon e Sheila | Trama 30 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 30 gennaio 2023

Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sono preoccupati per l’intenzione di Hope (Annika Noelle) di riaccogliere Deacon (Sean Kanan) nella sua vita: la possibile frequentazione di Sharpe con Sheila (Kimberlin Brown) rischia di essere una pericolosa via d’accesso per la donna. Ridge (Thorsten Kaye) convoca Justin Barber (Aaron D. Spears) per incaricarlo di trovare qualsiasi cosa possa essere utile per allontanare Deacon e Sheila. Dopo Brooke (Katherine Kelly Lang), anche Liam (Scott Clifton) prova a far cambiare idea a Hope.