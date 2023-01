Grande Fratello Vip, cosa succede nella puntata del 23 gennaio 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ancora scontri tra le due primedonne della casa: Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Le due sono tornate ai ferri corti dopo un breve periodo di armistizio. Sia la modella campana che la showgirl venezuelana non si sono scoraggiate a lanciarsi a vicenda parole al vetriolo e, nelle frequente risse da loro scatenate, sono spesso dovuti intervenire anche gli altri inquilini per placare gli animi. Riusciranno Antonella e Oriana a trovare un punto d’incontro che faccia da apripista a una pace duratura?

Proprio la Marzoli è stata protagonista negli scorsi giorni di un ritorno di fiamma con Daniele Dal Moro, il quale si è finalmente “arreso” al corteggiamento della bella sudamericana. Sembra esserci del tenero anche tra Antonino Spinalbese e Nicole Murgia, con quest’ultima in particolare apparsa molto presa dall’istrionico parrucchiere partenopeo. Infine, sorpresa in vista per Luca Onestini, ultimamente nel mirino di Nikita Pelizon che non ha risparmiato feroci accuse nei confronti dell’odontoiatra originario dell’Emilia.

Cresce l’attesa anche per il verdetto del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha messo di fronte Sara Altobello, Wilma Goich, Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Donà e George Ciupilan. Chi sarà il concorrente meno votato? Per scoprirlo, appuntamento a questa sera su Canale 5 in prima visione per una nuova imperdibile puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP.