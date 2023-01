Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 30 gennaio 2023

Questa sera su Canale 5 appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Periodo di crisi per le due coppie principali di questa edizione: sia Edoardo Donnamaria e Antonella che Daniele e Oriana stanno vivendo nel loft di Cinecittà un momento di forte tensione, che potrebbe causare la fine di entrambe le relazioni.

In particolare, Edoardo ha scagliato pesanti accuse nei confronti della Fiordelisi, la quale, a detta degli altri inquilini, non sta vivendo affatto bene la chiusura con l’ormai ex fidanzato, a tal punto che negli scorsi giorni è più volte scoppiata in lacrime. Riusciranno a ritrovarsi o si tratta di una chiusura definitiva?

Proprio i due protagonisti maschili di queste love story saranno tra l’altro al centro delle attenzioni grazie a una sorpresa che il Grande Fratello ha in serbo per loro. Di cosa si tratterà?

Infine, occhio al verdetto del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha visto sfidarsi Nikita Pelizon, George Ciupilan e Oriana Marzoli. Come sempre, il concorrente meno votato sarà costretto ad abbandonare definitivamente il gioco, abdicando alla possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di centomila euro. Questo altro nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.45.