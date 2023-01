Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 9 gennaio 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP. Dopo due settimane di stop, Sonia Bruganelli subentrerà a Soleil Sorge e tornerà a occupare la poltrona da opinionista.

Nella casa l’atmosfera è sempre più bollente, in particolare a seguito dell’arrivo di Dana Saber, la quale in questi ultimi giorni ha fatto parlare di sé per alcuni comportamenti particolari. La donna infatti è andata a dormire senza vestiti nella stesso letto di Daniele Dal Moro causando la rabbia – oltre che dello stesso Daniele – anche di Wilma Goich, che non ha affatto gradito il comportamento di Dana.

Non mancheranno le sorprese per due vippone della casa: si tratta di Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, le quali riceveranno rispettivamente la visita della madre Cristina e della sorella Clizia accompagnata dal papà.

Sarà una puntata scoppiettante che si concluderà con il verdetto del televoto, che ha visto sfidarsi Davide Donadei, Dana Saber e Oriana Marzoli. Il concorrente meno votato sarà costretto a lasciare definitivamente il gioco. Questo e altro nella puntata odierna del Grande Fratello VIP 7, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45.