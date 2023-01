Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata del 2 gennaio 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento del 2023 con la settima edizione del Grande Fratello VIP. Il Capodanno appena trascorso è stato foriero di venti di tempesta per i vipponi presenti nella casa più spiata d’Italia: gli ultimi giorni del 2022 hanno infatti registrato la fine, almeno per ora, del rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i quali, a seguito dell’ennesima brusca discussione, hanno deciso di mettere un freno alla loro relazione.

C’è maretta anche tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che tra un brindisi e l’altro se ne son dette di tutti i colori a causa di una battuta del Tavassi poco gradita dalla donna. È terminata altresì l’amicizia tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich, le quali nella notte di San Silvestro sono diventate ufficialmente nemiche dopo aver trascorso in simbiosi buona parte del percorso svolto finora all’interno del loft di Cinecittà.

Nella lunga diretta di oggi non mancheranno le sorprese: in particolare, occhio alla specialissima visita che riceverà la showgirl Sarah Altobello, in questi giorni apparsa visibilmente sottotono.

Infine, il conduttore Alfonso Signorini comunicherà i risultati del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha messo di fronte Sarah Altobello, Wilma Goich, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. La concorrente meno votata sarà costretta ad abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando alla possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di centomila euro. Di chi si tratterà? Per scoprire ulteriori dettagli appuntamento a questa sera con il Grande Fratello VIP 7 a partire dalle 21.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.