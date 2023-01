Il paradiso delle signore 7: Marcello vuole trasferirsi in Australia ma… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore sono tempi duri per il povero Marcello (Pietro Masotti), che sarà deluso dall’affare di Palazzo Andreani e verrà pure allontanato da Ludovica (Giulia Arena) dopo aver tentato di riconquistarla in ogni modo cambiando addirittura la sua vita per lei. Infatti, dopo una brutta serata al circolo (QUI i dettagli), Ludovica dirà a Marcello di essersi ufficialmente fidanzata con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) e per il giovane Barbieri sarà il colpo di grazia.

Distrutto dalla notizia del fidanzamento e mentre Torrebruna e Umberto (Roberto Farnesi) canteranno vittoria. Barbieri prenderà una decisione importante sul suo futuro: trasferirsi in Australia!

Spoiler Il paradiso 7: Adelaide smuove qualcosa in Marcello

Come reagiranno i suoi amici davanti ad una decisione così importante? Salvatore (Emanuel Caserio) si dirà preoccupato e confiderà ad Armando (Pietro Genuard) le sue preoccupazioni per l’amico, mentre il Ferraris proverà a trattenere Marcello a Milano con una toccante confessione; nonostante ciò, l’uomo resterà fermo sulla sua decisione di andare in Australia e Armando deciderà a quel punto di chiedere aiuto ad Adelaide (Vanessa Gravina) che riuscirà a smuovere qualcosa nel ragazzo: Barbieri, dunque, sarà indeciso se partire o restare. E Ludovica? Il primo istinto della giovane ereditiera sarà quello di trattenere il suo grande amore a Milano, ma lo farà davvero?

Comunque sia, il nostro Marcello andrà davvero dall’altra parte del mondo per dimenticare l’amata o rimarrà a Milano affrontando i suoi fantasmi? Alla fine, l’amato personaggio del Paradiso deciderà di rimanere!