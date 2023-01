Il paradiso delle signore 7: Veronica ancora gelosa di Gloria? Gemma le dà un consiglio…| Anticipazioni

Da quando Ezio (Massimo Poggio) ha deciso di mettere su la sua fabbrica insieme a Gloria (Lara Komar), le spese in casa Colombo sono aumentante ma imprenditore emergente si ritrova intanto senza uno stipendio. È per questo che Veronica (Valentina Bartolo) ha pensato di crearsi un’occupazione: dopo un’iniziale difficoltà a trovarne uno, inizierà a lavorare al Paradiso delle signore (come stiamo iniziando a vedere in questi giorni).

La signora Zanatta, spesso gelosa di Gloria, è sempre stata titubante sul ritorno della signora Moreau nella vita del compagno ma ultimamente si era ricreduta; peccato però che a breve assisterà a un momento di grande complicità tra Ezio e Gloria e sarà di nuovo in preda ai dubbi!

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Gloria invitata a cena a casa Colombo

Si sa: Gloria ed Ezio si sono amati a lungo e hanno attualmente una grande intesa dovuta ai tanti anni trascorsi insieme (da non dimenticare quel bacio di qualche settimana fa…), ma adesso fa bene Veronica a nutrire dei dubbi sulla natura del rapporto dei coniugi Colombo?

Verrebbe da dire proprio di sì vista la grande complicità tra i due, è per questo motivo che presto sarà Gemma (Gaia Bavaro) a consigliare a Veronica di cambiare atteggiamento con Gloria, tanto che lei inviterà la Moreau a cena. Sarà tregua dunque tra le due donne? Quel che è certo è che arriverà una notizia inaspettata… Altre anticipazioni su Facebook.