Il paradiso delle signore 7: MARCO di passaggio a Milano? | Anticipazioni

Vi mancano Stefania Colombo (Grace Ambrose) e Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia)? Come sapete, i due giovani personaggi de Il paradiso delle signore – ormai felicemente in coppia dopo tante disavventure – sono partiti per gli Stati Uniti e sono decisamente proiettati verso una nuova vita. Li rivedremo mai? Diciamo che presto si riparlerà di uno dei due…

Eh sì: nella seconda decade di gennaio, una telefonata annuncerà ai componenti della famiglia Colombo che Marco si rifarà vivo in quel di Milano (ovviamente di passaggio). Questa rimpatriata si concretizzerà davvero?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Palma e Francesco al via!

Restiamo in attesa di nuove anticipazioni, ma l’idea di una nuova apparizione di Marco ci piace perché potrebbe magari essere l’occasione giusta per l’attesissimo confronto tra il giovane Sant’Erasmo e il fratello Tancredi (Flavio Parenti). Com’è noto, quest’ultimo ha danneggiato parecchio il consanguineo negli scorsi mesi, ma un chiarimento non c’è mai stato: è arrivato il momento?

Intanto, vi ricordiamo che dal 9 gennaio ci saranno novità al Paradiso con l’arrivo di Palma (Valentina Tomada) e Francesco (Christian Roberto), madre e figlio destinati a inserirsi molto presto nelle vite dei nostri protagonisti. Francesco, in particolare, ha un sogno che… lo porterà presto in Caffetteria!