Il Re Leone, trama e cast vocale del film stasera in tv su Rai 1

Dopo La Bella e la Bestia e Aladdin, stasera (2 gennaio 2023) Rai 1 accompagna il suo pubblico nelle meraviglie della savana africana con Il Re Leone, maestoso live-action diretto da Jon Favreau.

La storia di questo intramontabile classico Disney, uscito nel lontano 1994, è ben nota ed è tra le più amate in assoluto. Nella Terra del Branco si festeggia la nascita del futuro erede al trono: Simba, figlio di Mufasa e Sarabi. Il leoncino, molto legato a suo padre, prende subito al cuore il suo destino reale ma purtroppo per lui non tutti nel regno festeggiano la sua nascita: suo zio Scar, fratello di suo padre e precedente erede al trono, ha progetti molto diversi da quelli del futuro re.

La lotta per la Rupe dei Re è segnata da tradimenti e tragedie, che hanno come conseguenza l’esilio di Simba. Il piccolo cucciolo di leone, grazie all’aiuto della sua amica Nala, scappa nella natura selvaggia dove incontra Timon e Pumbaa, due simpatici amici con i quali cresce finché il suo destino non lo richiamerà a casa.

Con la sua emozionante storia e un’intramontabile colonna sonora, Il Re Leone è tra i classici Disney più amati dal pubblico, al punto che la critica mondiale lo considera il più grande capolavoro realizzato dalla casa di Topolino. Il cast vocale italiano è capitanato da due cantanti super amati: Marco Mengoni (Simba) ed Elisa (Nala), affiancati tra gli altri anche da Luca Ward (Mufasa), Edoardo Leo e Stefano Fresi (sono rispettivamente i simpatici amici Timon e Pumbaa).

Un maestoso live action che, grazie all’utilizzo di tecniche cinematografiche all’avanguardia, riesce a rimanere fedele al classico animato. Va detto però che, non potendo fare affidamento su nessun personaggio reale (come invece è successo con altri rifacimenti), il regista Jon Favreau ha puntato su una realistica animazione computerizzata che purtroppo rende tutto emotivamente meno impattante rispetto alla pellicola originale.