La porta rossa 3: cast, trama, anticipazioni della stagione finale della fiction di Rai 2

Lino Guanciale riapre la sua Porta Rossa per rivestire ancora una volta i panni dell’amatissimo detective-fantasma Leonardo Cagliostro in quella che sarà la terza e ultima stagione della serie noir ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Il ciclo conclusivo della fiction andrà in onda su Rai 2 da mercoledì 11 gennaio, in quattro prime serate.

La storia riprende nella città di Trieste esattamente tre anni dopo il finale della seconda stagione (andato in onda ormai quasi quattro anni fa, nel marzo 2019) quando Vanessa, senza voltarsi indietro, è andata via con Federico lasciando Cagliostro intrappolato tra la vita e la morte. Nella prima puntata, ritroveremo la ragazza in Slovenia, dove studia parapsicologia. Con Cagliostro non ha più alcun tipo di rapporto e, quando Eleonora gli chiede aiuto per liberarsi dalle influenze di quel posto mistico, lui si rifiuta categoricamente.

Anna, intanto, ha vinto un concorso come giudice a Siena, dove spera di iniziare una nuova vita insieme a sua figlia; Il commissario Paoletto si trova ad affrontare allo stesso tempo i problemi della città e un mistero affettivo: nonostante il loro rapporto sembrasse andare a gonfie vele, Stella gli ha chiesto una pausa ed è scomparsa.

Una notte, durante un corteo di protesta contro una centrale elettrica ad alto impatto ambientale, la città di Trieste precipita nell’oscurità. Tra gli inconvenienti del grande blackout c’è anche un brutto incidente stradale: un veicolo finisce fuori strada andando a fracassarsi in una scarpata. La persona che era alla guida muore.

Si tratta di una morte eccellente, che cambia il destino di tutti i personaggi e li porta di nuovo – per l’ultima volta – a indagare insieme con sviluppi drammatici e imprevedibili. Anna con Paoletto da un lato, Vanessa con Cagliostro dall’altro, ma con una grossa novità: in questo caso entrambi potrebbero essere colpevoli. Sospetteranno l’uno dell’altra, mentre cercano di capire quale sia l’invisibile ma fortissimo filo che li lega da sempre. Riusciranno a scoprirlo? E alla fine riuscirà Cagliostro a varcare la Porta Rossa?

Nel cast diretto da Gianpaolo Tescari, accanto al protagonista Lino Guanciale, ritroveremo tra gli altri Gabriella Pession e Valentina Romani, ma anche Gaetano Bruno, Elena Radonicich, Paolo Mazzarelli, Carmine Recano, Cecilia Dazzi e tutti gli attori storici che hanno reso celebre questo innovativo e appassionante crime noir.

La Porta Rossa 3 è una co-produzione di Garbo Produzioni e Rai Fiction, la cui sceneggiatura è opera dei due ideatori Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, insieme a Sofia Assirelli e Davide Orsini.