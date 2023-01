Mare fuori 3: cast, trama, novità. Su Raiplay e Rai 2

Mercoledì 1° febbraio a mezzanotte, in esclusiva streaming su Raiplay, debutta la terza stagione di Mare Fuori, il prison drama napoletano diventato un vero e proprio fenomeno del web, dove tra RaiPlay e Netflix ha macinato milioni di visualizzazioni. Si parte con i primi sei episodi, mentre i restanti sei saranno disponibili entro mercoledì 15 febbraio, quando il cult young tornerà in onda su Rai 2. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo terzo attesissimo capitolo? Scopriamolo insieme.

Mare Fuori 3, diretto da Ivan Silvestrini, riprende il racconto di vita dei giovani detenuti ormai cresciuti che si ritrovano costretti a scegliere come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell’amore è la strada che li porterà a scoprire nuovi aspetti di se stessi: alcuni si perderanno in questa emozione sconosciuta, altri invece vivranno tutto come un nuovo punto di partenza.

Carmine, Filippo, Mimmo, Viola, Naditza, Silvia e tutti i detenuti faranno la conoscenza di nuovi compagni di reclusione, come la ribelle Giulia (Clara Soccini), una cantante trap membro di una gang milanese, o i fratelli Di Meo (Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella) che, insieme a Dobermann (un loro amico extracomunitario), sono finiti in carcere per aver distrutto un ospedale.

E probabilmente ci sarà anche un grandissimo colpo di scena: l’inaspettato ritorno di Ciro (ucciso nel finale della prima stagione), interpretato dall’attore Giacomo Giorgio, il quale nei giorni scorsi ha mandato i numerosi fan in visibilio condividendo su Instagram un breve e criptico messaggio riguardante il suo personaggio: “Ciro sta bene”… Ma per scoprire se ci sarà davvero bisogna vedere i nuovi episodi!

Nel cast della terza stagione, oltre agli attori attori Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani, diventati dei veri e proprio beniamini del pubblico italiano, rivedremo tra gli altri anche Carolina Crescentini (Paola Vinci, la direttrice dell’IPM), Carmine Recano (Il comandante di polizia penitenziaria Massimo Valenti) e la new entry Lucrezia Guidone nel ruolo della rigida educatrice Sofia Durante.

Coprodotto da Rai Fiction e Picomedia, Mare Fuori in poco tempo (grazie al passaparola dei giovani) è diventato un vero e proprio cult dello streaming, prima sulla piattaforma RaiPlay (dove vanta oltre 54 milioni di visualizzazioni e un dato anagrafico che ci mostra che il 75% di chi segue la serie online ha meno di 45 anni) e poi su Netflix, dove per mesi ha dominato la top ten delle produzioni più seguite.

Mare fuori è già stata venduta in Francia, Germania, Scandinavia e Spagna dunque non stupisce affatto che la Rai abbia deciso di festeggiare il grande successo annunciando una quarta stagione ancora prima di scoprire i numeri del terzo capitolo. E per l’occasione del debutto in streaming, su Rai Play tornano disponibili anche le prime due stagioni. Un motivo in più per i numerosi fan di iniziare subito l’ennesimo binge-watching della fortunata serie creata da Cristiana Farina.