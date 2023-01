Tempesta d’amore: André e Helene diventano una coppia (ma lei è malata…) | Anticipazioni tedesche

Non sembra davvero esserci pace per André Konopka (Joachim Lätsch)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore lo chef riscoprirà infatti il mondo dei sentimenti, salvo poi scoprire che la sua amata è malata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda oltralpe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Helene e André si innamorano

Personaggio storico e amatissimo dal pubblico di Tempesta d’amore, André Konopka è uno dei volti che da più tempo ci fa compagnia nelle serate dedicate alla soap bavarese. Entrato in scena ormai quindici anni fa nel corso della seconda stagione della soap, lo chef del Fürstenhof è molto cambiato nel corso del tempo, trasformandosi da antagonista a un personaggio (quasi) positivo. Un “piccolo” particolare, però, non è mai cambiato: la sua sfortuna in amore.

Vero e proprio rubacuori, nel corso della sua vita André ha avuto una quantità impressionante di flirt, relazioni e persino matrimoni. Purtroppo nessuno di questi è durato nel tempo, tanto che lo chef sembra ormai aver perso fiducia nell’amore. Il destino, però, ha una sorpresa in serbo…

Proprio quando Konopka sembrerà essersi rassegnato, conoscerà infatti Helene Richter (Sabine Werner), la madre di Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Hut). Complice la comune passione per la cucina, i due si avvicineranno fin da subito e, con il tempo si innamoreranno. Come spesso accade, però, la loro sarà una storia in salita…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Helene è malata

Poco dopo essersi dichiarati, i due innamorati dovranno affrontare una lunga separazione, in quanto André si recherà in Sudafrica per far visita al figlio Simon. Ebbene, non solo lo chef non si farà sentire durante il viaggio, ma – al suo ritorno – si mostrerà decisamente freddo nei confronti della Richter. I suoi sentimenti saranno dunque cambiati?

Fortunatamente la risposta è “no”! André e Helene riusciranno infatti a chiarirsi e diventeranno così ufficialmente una coppia. Innamoratissimi, i due si potranno così godere una felicità ricercata da tempo. Felicità che, però, non durerà a lungo…

Poco dopo l’inizio della sua storia con la Richter, Konopka inizierà infatti a notare che Helene soffre di dimenticanze troppo frequenti e “gravi” per essere casuali. Preoccupato, lo chef si confiderà con Michael (Erich Altenkopf), che prescriverà immediatamente alla donna degli esami. E purtroppo l’esito non sarà quello sperato…

La madre di Max e Gerry avrà dunque una grave malattia? E quali conseguenze ci saranno sul suo rapporto con André? Non ci resta che attendere le prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore per scoprirlo!

(Puntate 3960-86, in onda in Germania dal 9 gennaio al 24 febbraio 2023)