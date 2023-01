Tempesta d’amore: Christoph usa sua figlia per ricattare Alexandra! | Puntate tedesche

Un inaspettato colpo di scena sta per sconvolgere una delle storie d’amore più appassionanti delle recenti stagioni di Tempesta d’amore: quella tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Proprio quando questi ultimi sembravano essersi finalmente ritrovati, infatti, tra loro si creerà una frattura difficile da sanare… Ecco, dunque, cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph scopre di essere il padre di Eleni

Non si può certo dire che Christoph abbia una vita monotona. Dopo aver visto la propria esistenza più volte stravolta sia a livello personale che professionale, nei prossimi mesi l’affascinante albergatore farà infatti una scoperta destinata a cambiare tutto: ha avuto una figlia da Alexandra, il suo primo grande amore!

Come vi abbiamo anticipato, la donna scoprì infatti di essere incinta poco dopo essere stata lasciata da Saalfeld, che troncò il loro rapporto per sposare la ricchissima Xenia (Elke Winkens), da cui ebbe poi ben quattro figli. Temendo che Christoph non sarebbe comunque tornato da lei, Alexandra preferì dunque non dirgli nulla della gravidanza e sposare invece Markus (Timo Ben Schöfer), a cui ha fatto credere che la loro primogenita – Eleni (Dorothée Neff) – fosse figlia sua.

Da allora la Schwarzbach si porta dentro questo terribile segreto, che sarà però poi costretta a svelare a Christoph. E a quel punto quest’ultimo sarà più determinato che mai a recuperare il tempo perduto, formando una famiglia con Alexandra e Eleni. Un sogno che si rivelerà essere tutt’altro che semplice da realizzare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph ricatta Alexandra

Ma facciamo un passo indietro. Come vi abbiamo ampiamente anticipato, l’amore tra Christoph e Alexandra verrà osteggiato in ogni modo da Markus, che dichiarerà guerra al rivale. Una guerra che si combatterà in un campo non solo sentimentale…

Per liberarsi del marito della sua amata, Saalfeld farà infatti in modo che l’uomo venga arrestato per illeciti finanziari, ottenendone la detenzione in prigione. Il problema? La situazione porterà Eleni a schierarsi con il padre contro la madre ed il nuovo amante di quest’ultima.

Disposta a tutto pur di recuperare l’amore della figlia, Alexandra – che è un avvocato di grande successo – si offrirà dunque di difendere lei stessa il marito con la promessa di salvare quest’ultimo dalla prigione. Un’offerta che Markus accetterà di buon grado, ma che farà infuriare Christoph…

Determinato a impedire che il suo rivale venga rilasciato, Saalfeld arriverà infatti ad un gesto estremo: minaccerà di rivelare a Eleni di essere suo padre se Alexandra dovesse salvare Markus dalla prigione. Un ricatto che farà inizialmente infuriare la Schwarzbach, portandola però poi a proporre un accordo al marito: è disposta ad aiutarlo, ma lui dovrà sparire per sempre da Bichlheim!

Il gesto di Christoph sortirà dunque gli effetti desiderati? Oppure si rivelerà un’arma a doppio taglio?

(Puntate 3978-89, in onda in Germania dall’8 al 28 febbraio 2023)