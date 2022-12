Tempesta d’amore: Christoph scopre che Eleni è sua figlia! | Anticipazioni tedesche

La vita di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sta per essere ancora una volta sconvolta! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore farà infatti una scoperta che cambierà tutto… Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe andati in onda da poco in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni è la figlia di Alexandra e Christoph

Se c’è un personaggio che nel corso degli anni è cambiato radicalmente, è senza dubbio Christoph Saalfeld. Entrato in scena come spietato uomo d’affari pronto a mettere potere e denaro davanti a tutto, nel corso del tempo l’albergatore si è decisamente ammorbidito, tanto da diventare una sorta di eroe con un “lato oscuro”.

Questo cambiamento risulterà ancora più evidente quando scopriremo la storia sentimentale del tycoon. Per sposare la ricchissima ereditiera Xenia (Elke Winkens) – che gli permise di affermarsi come uno degli imprenditori di maggior successo in Germania – l’uomo lasciò infatti l’allora fidanzata Alexandra (Daniela Kiefer), spezzandole il cuore.

Distrutta, la donna trovò subito conforto tra le braccia del migliore amico del suo ex – Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) – che sposò nell’arco di pochissimo tempo e da cui ebbe tre figli. Ciò che però tutti ignorano (tranne Alexandra stessa) è che la primogenita degli Schwarzbach – Eleni (Dorothée Neff) – è in realtà figlia biologica di Christoph!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph sospetta di essere il padre di Eleni

Sarà con questo terribile peso sul cuore che Alexandra comparirà improvvisamente al Fürstenhof, ritrovandosi faccia a faccia con Christoph. E ben preso sarà chiaro ad entrambi che i sentimenti che li univano non sono mai scomparsi. Sentimenti che – come prevedibile – scateneranno la rabbia di Markus.

Tra i due rivali in amore scoppierà dunque una vera e propria guerra che farà una vittima innocente: Eleni! Intervenuta per sedare una rissa tra i due uomini, la ragazza cadrà infatti rovinosamente dalle scale e verrà ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Un incidente che cambierà tutto…

Sentendosi responsabile dell’accaduto, Christoph farà infatti visita alla giovane Schwarzbach e scoprirà dalla sua cartella clinica che quest’ultima è nata nove mesi dopo la fine della sua relazione con Alexandra. Sconvolto, l’uomo affronterà subito la sua ex, che però proverà a convincerlo che si tratti di un malinteso: Eleni è semplicemente nata prematura.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra confessa la verità a Christoph

Ebbene, inizialmente Christoph crederà alle parole della donna, ma poi il dubbio lo porterà a fare nuovamente visita alla sua presunta figlia, nella speranza di poter prelevare un campione di DNA per poi effettuare un test di paternità. Alexandra, però, lo sorprenderà…

Tra Saalfeld e la Schwarzbach si arriverà dunque ad un intenso confronto, durante il quale l’uomo spiegherà di sentire una forte connessione con Eleni, tanto da essere dunque convinto di essere il padre della ragazza. E a quel punto tutto cambierà…

Colpita dalle parole dell’albergatore, Alexandra confesserà infatti a quest’ultimo la verità: Eleni è sua figlia! La donna spiegherà di aver mantenuto il segreto in quanto all’epoca Christoph non avrebbe mai rinunciato alla carriera per la famiglia, mentre Markus sarebbe stato un padre perfetto per la bambina.

Felice e sconvolto allo stesso tempo, Christoph ringrazierà Alexandra per la sua onestà e le prometterà di tenere temporaneamente per sé il segreto sulle origini di Eleni. Ben presto, però, all’uomo risulterà chiaro di essere pronto a tutto pur di formare una famiglia con la donna che ama e la figlia che ha appena scoperto di aver messo al mondo…