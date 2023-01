Tempesta d’amore: Eleni scopre che Christoph è suo padre! | Puntate tedesche

Una grande svolta è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! La nuova protagonista – Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) – farà infatti una scoperta destinata a cambiare per sempre la sua vita… Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe appena andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni è la figlia di Alexandra e Christoph

Da tempo ormai vi stiamo parlando di una nuova importantissima famiglia destinata a polarizzare l’attenzione nei mesi a venire: gli Schwarzbach. La prima a entrare in scena sarà Alexandra (Daniela Kiefer), fidanzata storica di Christoph (Dieter Bach), da cui fu improvvisamente lasciata a favore della ricchissima ereditiera Xenia (Elke Winkens).

Traumatizzata per l’accaduto, Alexandra cercò consolazione tra le braccia del migliore amico di Christoph – Markus – che sposò poco dopo e da cui ebbe tre figli. Ciò che però sia Markus che Christoph ignorano è che la primogenita degli Schwarzbach – Eleni – fu in realtà concepita prima della separazione di Alexandra dal suo ex.

Ebbene, come vi abbiamo ampiamente anticipato, questo clamoroso segreto è da poco stato svelato nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore: Alexandra è infatti stata costretta a confessare la verità a Christoph, con cui nel frattempo ha riallacciato una relazione. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra confessa la verità a Eleni

Benché sconvolto da quella inaspettata rivelazione, l’albergatore capirà le ragioni che spinsero all’epoca la Schwarzbach a tacergli la propria gravidanza e prometterà alla donna di tenere per sé il segreto. Come spesso accade, però, la verità troverà da sola il modo di riaffiorare…

Tutto inizierà quando – durante una conversazione con Eleni – Alexandra parlerà di un viaggio fatto anni prima con il “padre” della ragazza. Ebbene, non solo quest’ultima si renderà conto che Markus non è mai stato nel luogo in questione, ma si accorgerà anche di quanto la propria calligrafia ricordi quella di Christoph…

Sarà così che Eleni intuirà la verità, ricevendo poco dopo la conferma dalla stessa Alexandra: è Christoph e non Markus il suo padre biologico! Inutile dire che la rivelazione sarà uno shock per la ragazza, che temerà di perdere per sempre la sua famiglia.

Come se non bastasse, il racconto del comportamento di Christoph all’epoca della rottura con Alexandra turberà profondamente Eleni, tanto che quest’ultima deciderà di non rivelare all’albergatore di essere a conoscenza della verità. Ingannare Saalfeld, però, si rivelerà più difficile del previsto…