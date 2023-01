Tempesta d’amore: Erik scopre di essere il padre di Josie! | Anticipazioni italiane

La vita di Erik Vogt (Sven Waasner) sta per cambiare per sempre! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’ex dark man del Fürstenhof scoprirà infatti di avere una figlia… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie scopre di essere figlia di Erik

È decisamente stato il destino a condurre Josie Klee (Lena Conzendorf) al Fürstenhof! All’hotel a cinque stelle, infatti, la bella protagonista della diciottesima stagione di Tempesta d’amore non solo ha realizzato il suo sogno di imparare dal suo idolo André Konopka (Joachim Lätsch), ma troverà anche l’amore della sua vita… e il suo padre biologico!

Cresciuta con una nonna amorevole (da cui ha ereditato la passione della cucina) e una madre abbastanza assente, Josie non ha mai saputo chi fosse suo padre. Dell’uomo da cui è stata concepita, la ragazza ha infatti solo una vecchia foto. Foto che è poi rispuntata improvvisamente…

E, quando la giovane Klee si è ritrovata tra le mani quella vecchia immagine ingiallita, non riusciva a credere ai propri occhi: l’uomo ritratto è Erik Vogt! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik crede che Josie voglia sedurlo

Inutile dire che la ragazza è rimasta sconvolta nell’apprendere che il padre che non aveva mai conosciuto altri non è che il suo capo, nonché la persona con cui ha in assoluto i rapporti peggiori al Fürstenhof.

Ebbene, con il tempo Josie supererà lo shock della scoperta e inizierà a tentare di avvicinarsi a Erik. Peccato solo che quest’ultimo fraintenderà completamente il comportamento della giovane cuoca e penserà che quest’ultima stia provando a sedurlo! E non è finita qui…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Josie rivela a Erik di essere sua figlia

Dopo aver notato l’interesse della ragazza per Paul (Sandro Kirtzel), Erik penserà che la Klee voglia usare il proprio fascino femminile per ottenere dei favori dalla direzione e metterà in guardia il collega, che – a sua volta – riprenderà la ragazza.

Il risultato? Josie si infurierà a tal punto per le insinuazioni di Erik da decidere di affrontarlo: ne nascerà una vera e propria guerra verbale che degenererà velocemente, tanto che Vogt licenzierà in tronco la ragazza. E sarà proprio questa la miccia che farà scoccare la scintilla…

Fuori di sé dalla rabbia, Josie finirà infatti per rivelare a Erik di essere sua figlia, presentandogli anche le prove. Come reagirà l’uomo di fronte ad una simile rivelazione?