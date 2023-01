Tempesta d’amore: Gerry è gravissimo! E Shirin… | Puntate italiane

Momenti ad altissima tensione sono in arrivo in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore un personaggio amatissimo – Gerry Richter (Johannes Huth) – arriverà infatti vicino alla morte. Un dramma che cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry ha un incidente

Tra Gerry e Max (Stefan Hartmann) i rapporti non sono mai stati semplici e le cose non sono certo migliorate quando il fitness trainer è stato lasciato da Vanessa (Jeannine Gaspár) proprio a causa di una rivelazione del fratello. Proprio la separazione dalla fidanzata, però, ha finito per far riconciliare i due Richter, tanto che Gerry ha deciso di tentare il tutto per tutto pur di far riconciliare Max e Vanessa.

Ebbene, come prevedibile l’impresa si rivelerà decisamente ardua e nemmeno una giornata al lago organizzata a sorpresa da Gerry per i due ex fidanzati sembrerà aiutare: invece che riavvicinarsi, infatti, Max e Vanessa inizieranno a litigare furiosamente e non si accorgeranno che qualcosa di terribile sta accadendo alle loro spalle…

Nel tentativo di distrarre i due litiganti, Gerry si avventurerà infatti da solo nel lago a bordo di una tavola da paddle… peccato solo che non sappia nuotare! Basterà dunque un piccolo incidente per far cadere il ragazzo in acqua e metterlo in grave pericolo.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry rischia di morire

Appena Max e Vanessa si accorgeranno dell’accaduto, si precipiteranno ad aiutare il povero Gerry, che però nel frattempo avrà già ingerito parecchia acqua. Si renderà dunque necessario un trasporto d’urgenza in ospedale, dove il giovane Richter verrà salvato in extremis ma non sarà dichiarato fuori pericolo.

Inutile dire che la notizia dell’accaduto farà presto il giro di Bichlheim, arrivando a Shirin (Merve Çakır) che ne resterà profondamente colpita. Pur di stare vicina all’amico, la ragazza annullerà dunque un appuntamento con Henning (Matthias Zera) e si precipiterà al capezzale di Gerry. E sarà proprio allora che avverrà la tragedia…

Davanti ad una sconvolta Shirin, i polmoni del giovane Richter inizieranno infatti a cedere tanto che il ragazzo avrà una gravissima crisi respiratoria. E, purtroppo, non si tratterà di un problema temporaneo. Poco dopo Michael (Erich Altenkopf) spiegherà annuncerà infatti che Gerry potrebbe non sopravvivere. E a quel punto a Shirin crollerà il mondo addosso…

La ragazza capirà finalmente di provare per il giovane Richter dei sentimenti che vanno ben oltre una semplice amicizia?