Tempesta d’amore: Henning lancia una sfida crudele a Shirin | Anticipazioni italiane

Oggi Henning von Thalheim (Matthias Zera) è un uomo aitante e di successo… ma non è sempre stato così! L’affascinante sommelier del Fürstenhof ha infatti avuto un’infanzia difficile, durante la quale ha dovuto sopportare le prese in giro degli altri bambini… Shirin Ceylan (Merve Çakır) in primis! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, per lui arriverà il momento di ottenere una piccola vendetta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin vuole conquistare Henning

L’arrivo di Henning al Fürstenhof ha lasciato tutti a bocca aperta… Shirin e Maja (Christina Arends) in primis! Il bambino paffutello e impacciato da loro conosciuto da piccole ha infatti lasciato il posto ad un uomo di grande fascino e carisma. Un cambiamento che ha fatto perdutamente innamorare la Ceylan!

Determinata a far breccia nel cuore del bel sommelier, quest’ultima ha dunque iniziato a cercarne costantemente la vicinanza, tanto da arrivare a improvvisarsi un’amante di balletto classico pur di far colpo. Uno stratagemma che ha funzionato a metà…

Se da una parte Henning si è presto accorto che Shirin è tutt’altro che un’esperta di danza, dall’altra ha apprezzato il suo sforzo. Ciononostante, von Thalheim ha ancora un conto in sospeso con la sua bella spasimante…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning sfida Shirin

Come sappiamo, da bambino Henning ha a lungo dovuto subire le angherie dei coetanei ed è stato spesso preso in giro da Shirin stessa, di cui segretamente innamorato. E così, ora che la situazione si è capovolta, il giovane uomo avrà l’occasione di prendersi una piccola vendetta…

L’occasione perfetta arriverà quando von Thalheim e la Ceylan si incontreranno al lago di Bichlheim. Sfruttando la presenza di due belle ragazze chiaramente interessate a lui, Henning sfiderà Shirin a impressionarlo facendo un bagno nell’acqua ghiacciata. Lei accetterà?

Ebbene, il desiderio di far colpo sul suo amato avrà la meglio sulla paura del freddo e la Ceylan si tufferà effettivamente nel lago nonostante le temperature tutt’altro che miti. Un gesto che colpirà effettivamente von Thalheim. Basterà questo atto di coraggio per conquistare il bel sommelier?