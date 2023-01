Terra Amara: BEHICE, brutta scoperta in arrivo!

Fin dalle sue prime scene a Terra Amara, l’ambigua Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), la zia della dottoressa Müjgan (Melike İpek Yalova), dovrà affrontare una serie di controverse situazioni. Per questo, nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, la donna farà una scoperta sconcertante destinata a cambiare per sempre il suo futuro…

Terra Amara, news: Behice e la morte del fratello Behzat

Behice si troverà costretta a passare un po’ di tempo a Cukurova non appena il fratello Behzat (Engin Yüksel), il padre di Müjgan, si toglierà la vita (ciò succederà perché l’uomo non saprà come colmare un debito accumulato per coprire uno scandalo sessuale di cui si è reso protagonista tanti anni prima).

A quel punto, Behice accetterà l’ospitalità della nipote, di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e si recherà nella regione di Adana, ma il suo esordio non sarà tra i migliori: la domestica Nazire (Teksin Pircanli) non riuscirà a fidarsi di lei perché, oltre a notare il suo atteggiamento decisamente impiccione, avrà come l’impressione che, dietro la sua cordialità, si nasconda in realtà una cattiveria da tenere sott’occhio. Un’impressione che non sarà tanto lontana dalla verità…

Terra Amara, spoiler: la scoperta shock di Behice!

In ogni caso, il peggio arriverà nel momento in cui Behice chiederà a Fekeli di riaccompagnarla a Istanbul perché deve assolutamente parlare con il suo avvocato, in modo da capire in che situazione siano i suoi conti dopo il suicidio di Behzat. Agendo in tale maniera, la Hekimoğlu avrà quindi modo di scoprire che il fratello, in attesa di vendere l’ospedale, si era già sbarazzato (passandola ad un acquirente) della casa in cui lei abita e riguardo alla quale gli aveva affidato la più completa gestione legale.

Insomma, grazie a quell’appuntamento, Behice apprenderà con suo estremo sgomento di non avere più un tetto a sua disposizione sotto il quale abitare, dato che dovrà lasciare la sua vecchia tenuta entro un paio di giorni. Una notizia shock per la donna, anche se Fekeli le ribadirà che può stare a Cukurova tutto il tempo che vuole visto che, in quanto zia di Müjgan, fa ormai parte della sua famiglia…

Terra Amara, trame: Behice e l’interesse per Fekeli

A causa di quell’imprevisto, che non aveva minimamente calcolato, Behice dovrà così rivedere i suoi piani ed accetterà per l’ennesima volta l’ospitalità di Fekeli. Durante il ritorno a Cukurova, la donna rischierà però di essere aggredita da due brutti ceffi, che verranno prontamente rimessi al loro posto da Ali Rahmet (che, per fermarli, sparerà ad una gamba di uno dei due).

Vi consigliamo dunque di fare attenzione al proseguimento della storia: possiamo infatti anticiparvi che da quell’istante Behice mostrerà sempre più interesse nei riguardi di Fekeli e vorrà scoprire chi è la tanto citata Hünkar Yaman (Vahide Perçin) citata nei suoi discorsi. La piega che prenderà la trama sarà però tutt’altro che romantica… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.