Terra Amara: Behzat, il padre di Müjgan, fa una brutta fine!

Un altro lutto terrà banco nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Sotto ricatto per uno scandalo legato al suo passato, Behzat Hekimoğlu (Engin Yüksel), il padre di Müjgan (Melike İpek Yalova), deciderà infatti di togliersi la vita, sparandosi un colpo di pistola in testa. Una circostanza che impedirà a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) di porre fine al suo matrimonio – appena celebrato – con la dottoressa.

Terra Amara, news: Yilmaz disposto a tutto pur di stare con Züleyha

La situazione finirà per complicarsi quando, il giorno successivo al suo matrimonio, Yilmaz si troverà tra le mani una vecchia lettera scritta da Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), grazie alla quale scoprirà con sgomento che la sua ex è stata costretta da Hünkar (Vahide Perçin) a sposare l’odiato Demir Yaman (Murat Ünalmış) per salvargli la vita.

Approfittando del fatto che Demir si trova in carcere poiché accusato dell’omicidio di Cengaver (Kadim Yaşar), Yilmaz riuscirà ad incontrare Züleyha, ma Yaman riuscirà a evadere e bloccherà l’incontro sul nascere, costringendo la consorte a seguirlo nella latitanza e minacciando di non farle vedere mai più Adnan. Tuttavia, questo proposito di Demir non andrà a buon fine, dato che il bimbo inizierà ad avere la febbre altissima durante la fuga, cosa che spingerà l’uomo a ritornare ad Adana e successivamente a consegnarsi alla guardia civile per ritornare in carcere…

Terra Amara, trame: Yilmaz sta per lasciare Müjgan ma…

Occhio dunque alla svolta: in un successivo faccia a faccia, che vedrà Yilmaz entrare con la forza (e armato di pistola) nella tenuta dei Yaman, Züleyha sentirà di dover mantenere la parola data a Demir perché sarà riconoscente nei suoi confronti per aver salvato la vita ad Adnan, mettendo fine alla loro fuga per farlo curare in ospedale. Visto che, tra le altre cose, sarà in attesa di un figlio del marito, la Altun dirà quindi a Yilmaz di dimenticarsi di ciò che c’è stato tra loro e di concentrarsi sul suo matrimonio con Müjgan.

Yilmaz non vorrà però dare ascolto alle parole dell’ex e, stanco di mentire a se stesso e agli altri, si preparerà a porre fine al suo matrimonio con la Hekimoğlu. Una chiamata improvvisa del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) lo farà però desistere dal suo intento…

Terra Amara, spoiler: il suicidio di Behzat

Eh sì: dato che si troverà a Istanbul per convincerlo a vendergli il suo ospedale, messo in vendita per pagare i suoi ricattatori, Ali Rahmet sarà uno dei primi a scoprire che Behzat ha tentato di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola alla nuca. Yilmaz dovrà dunque interrompere il suo confronto con Müjgan per correre dal suocero, il quale – prima di esalare il suo ultimo respiro – farà in tempo a salutare per un’ultima volta la figlia e a chiedere allo stesso Yilmaz di giurargli che si prenderà sempre cura di lei senza mai farla soffrire.

Un vero e proprio giuramento che Yilmaz prenderà sul serio, anche in nome del rifiuto appena avuto da Züleyha. Comunque sia, la morte di Behzat scuoterà parecchio anche Fekeli, dato che poco prima del suicidio aveva invitato il defunto a prendersi le sue responsabilità con onore invece di piangersi addosso per un ricatto che lui stesso si era cercato (andando a fare del male ad una ragazzina minorenne approfittando del suo ruolo di primario).

Tali parole spingeranno Fekeli a chiedersi se, in qualche modo, ha scatenato involontariamente il gesto estremo del “consuocero”…