Terra Amara: Behice, ecco chi ospiterà la nuova arrivata

Il suicidio improvviso di Behzat Hekimoğlu (Engin Yüksel), il padre di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), darà modo ai telespettatori di conoscere meglio la controversa Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), sorella del defunto e, ovviamente, zia della giovane dottoressa. Il suo ingresso sarà infatti importantissimo ai fini delle trame delle prossime puntate italiane di Terra amara.

Terra Amara, news: ecco perché Behzat si toglierà la vita

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati a questo argomento, sapete già che Behzat deciderà di morire nel momento in cui – essendo sotto ricatto – si troverà costretto a vendere il suo ospedale privato. Alcuni uomini minacceranno infatti di diffondere sui giornali degli scatti fotografici dai quali sarà chiaro che, diversi anni prima, lui ha molestato una paziente minorenne dell’ospedale che poi si è suicidata a causa del trauma riportato.

Spronato da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) – interessato ad acquisire l’ospedale – a prendersi le sue responsabilità, Behzat non troverà una soluzione adeguata per uscire dal problema che lui stesso ha creato e non esiterà a spararsi un colpo alla testa. Dopo qualche ora, l’uomo esalerà quindi il suo ultimo respiro, giusto il tempo necessario per far promettere al genero Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) che non farà soffrire la figlia per nessun motivo.

Terra Amara, spoiler: Fekeli e Yilmaz decidono di ospitare Behice

Occhio perciò a quello che succederà in seguito al triste lutto: oltre a capire che i responsabili del ricatto sono gli stessi uomini dai quali si è fatto procurare le foto per convincere Behzat a partecipare al matrimonio con Müjgan, Yilmaz avrà modo di notare il grande affetto che lega la consorte alla zia Behice, motivo per il quale – in accordo con Fekeli – deciderà di ospitarla nella tenuta di Adana in modo tale che anche lei possa riprendersi più velocemente possibile dal lutto.

Anche se inizialmente sarà restia ad accettare, Behice alla fine andrà ad Adana, dove avrà modo di stare vicino a Müjgan – delusa dal fatto che né la madre e né il fratello parteciperanno al funerale – e di interessarsi più approfonditamente a Fekeli…

Terra Amara, trame: Behice si interessa al passato di Fekeli

Eh sì: incuriosita da un vecchio ritratto della moglie e dei figli del suo ospite, Behice scoprirà dallo stesso Fekeli che lui tanti anni prima ha perso la sua famiglia e sembrerà entrare in empatia con l’uomo, visto che dirà di essere dispiaciuta per l’enorme disgrazia che gli è capitata.

Ma questo atteggiamento di Behice sarà del tutto disinteressato o nasconderà dell’altro? Quel che è certo è che la donna, data la morte di Behzat, sarà in grosse difficoltà economiche, visto che il fratello era solito passarle un assegno mensile con i ricavi dell’ospedale. L’ultima arrivata si farà dunque prendere decisamente dal panico appena scoprirà che il parente intendeva vendere la struttura sanitaria poiché sommerso dai debiti… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.