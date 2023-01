Terra Amara, anticipazioni: Cengaver sarà ucciso, ecco da chi | Anticipazioni

Un omicidio improvviso e non preventivato scuoterà gli animi degli abitanti di Cukurova nelle prossime puntate Italiane di Terra Amara. Al culmine di un litigio, Hatip Tellidere (Mehmet Polat), il nuovo cattivo della telenovela, non esiterà a sparare a sangue freddo a Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), che morirà poco dopo tra le braccia della moglie Nihal (Ebru Aytemur) e del figlioletto.

Terra Amara, news: Şermin sferra un nuovo colpo basso a Demir

La faccenda si delineerà quando Demir Yaman (Murat Ünalmış) incendierà la casa della cugina Şermin (Sibel Taşçıoğlu), colpevole di aver cercato di aiutare la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) ad abortire (peraltro senza riuscirci). Dato che avrà perso la sua proprietà, la Yaman non se ne starà ovviamente con le mani in mano e, dopo aver trovato ospitalità nella tenuta del losco Hatip, penserà bene di denunciare il cugino alla guardia civile parlando di alcune pratiche illegali nei conti dell’azienda che gestisce.

In questa situazione così travagliata, comincerà a tessere la sua tela Hatip: appena Demir verrà convocato dalle autorità per chiarire la sua posizione riguardo alla scomoda faccenda, Tellidere penserà bene di raccontare una menzogna al Yaman e gli rivelerà di aver appreso che è stato Cengaver a denunciarlo, dato che ormai è un fedele amico di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Terra Amara, trame: Demir minaccia Cengaver

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: in preda alla rabbia, Demir penserà bene di andare ad affrontare Cengaver e penserà bene di minacciarlo, per ciò che gli ha apparentemente fatto, puntandogli contro una pistola. Fortunatamente, la tensione lì per lì si scioglierà grazie all’arrivo del capomastro Gaffur (Bülent Polat), ma diverse persone assisteranno al litigio tra i due uomini.

Comunque sia, Demir e Cengaver torneranno entrambi alle loro mansioni quotidiane, con il secondo che organizzerà nei minimi dettagli la festa per la circoncisione del suo piccolo erede, a cui Yilmaz farà da padrino. Proprio in quel giorno, quando i festeggiamenti saranno ormai cominciati, Cengaver scoprirà che è stato Hatip a fare a Yaman il suo nome riguardo la nuova denuncia a suo carico alla guardia civile.

Terra Amara, spoiler: Hatip uccide Cengaver!

Questo a quali risvolti porterà? Vi anticipiamo che Cengaver si presenterà furioso nelle terre di Hatip e, oltre a dargli del codardo, minaccerà di fare il suo nome a Demir se non andrà da lui per raccontargli di aver detto una grossa menzogna sul suo conto. Sarà una discussione accesa, che terminerà quando Tellidere, di fronte alla scioccata Şermin, sparerà un colpo di pistola che si dirigerà verso il basso ventre di Cengaver.

Hatip e Şermin scapperanno a gambe levate prima che qualcuno possa arrivare sul posto, mentre Cengaver – anche se sarà malconcio – troverà la forza di mettersi alla guida e raggiungere il figlio alla festa dopo avergli comprato una bicicletta, rispettando una promessa che gli aveva fatto poco prima. Tuttavia, a causa della ferita riportata, Cengaver si accascerà subito a terra e, dopo aver dedicato le sue ultime parole d’amore a Nihal, esalerà l’ultimo respiro di fronte allo sguardo attonito di tutti gli invitati (compresi Yilmaz e Fekeli).

Per questo, visto che non farà in tempo a pronunciare il nome del suo assassino, tutti i sospetti sull’omicidio di Cengaver si concentreranno su Demir, l’ultima persona con cui il defunto ha discusso… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.