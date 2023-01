Terra Amara: Demir brucia la casa di un personaggio importante, ecco chi | Anticipazioni

Mai fare arrabbiare troppo l’irascibile Demir Yaman (Murat Ünalmış). Lo sa bene un capriccioso personaggio che perderà la propria casa quando Yaman andrà in escandescenze per via di un aiuto non gradito dato alla moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)! Vediamo quindi cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: la seconda gravidanza di Züleyha

Da qualche tempo, nei nostri post dedicati alla telenovela turca vi stiamo parlando della seconda gravidanza di Züleyha. Dato che sarà erroneamente convinto di essere sterile, Demir reagirà male alla “lieta” notizia perché temerà che la consorte l’abbia tradito nuovamente con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Tuttavia, dopo essersela presa con la Altun rivelandole di avere sempre saputo che Adnan non era suo figlio, Yaman deciderà di dare ascolto ad un consiglio della madre Hünkar (Vahide Perçin) ed accetterà di sottoporsi ad ulteriori analisi per capire se abbia davvero una possibilità concreta di concepire un figlio.

Per fare tutti gli accertamenti, Demir dovrà quindi lasciare Cukurova per qualche ora per andare ad Istanbul. E, approfittando del viaggio del marito e dell’assenza della suocera nella tenuta, poiché si recherà al matrimonio di Yilmaz e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), Züleyha penserà di chiedere aiuto a Şermin (Sibel Taşçıoğlu) per una faccenda piuttosto scomoda…

Terra Amara, trame: Züleyha sta per abortire illegalmente!

In pratica, la Altun chiederà a Şermin di fornirle il nome di un medico in grado di farla abortire illegalmente. La nostra protagonista, rammaricata dal fatto che Demir non crederà mai che non l’ha tradito con Yilmaz, sarà infatti stanca di subire vessazioni e penserà di sbarazzarsi del bambino, pur consapevole del fatto che il Yaman potrebbe prendersela ferocemente con lei per aver agito alle sue spalle.

In ogni caso, se ci avete letto in precedenza, sapete già che Züleyha non potrà andare avanti fino in fondo con il suo proposito; grazie alla nuova visita, Demir scoprirà con sua estrema gioia di non essere sterile e ritornerà immediatamente a Cukurova per darle la buona novella e chiederle perdono. Quando non la ritroverà in casa, Yaman capirà subito (per merito di un’intuizione di Hünkar) ciò che la moglie sta per fare e si recherà dal dottore. Per Şermin sarà dunque l’inizio di un grosso guaio…

Terra Amara, spoiler: Demir brucia la casa di Şermin

Eh sì: oltre ad impedire in tempo a Züleyha di abortire, Demir sarà profondamente disgustato dal coinvolgimento di Şermin nella questione e, senza pensarci due volte, andrà a casa sua con un grandissimo contenitore di benzina. Nonostante le suppliche della cugina e dopo che avrà cosparso l’abitazione in tutti gli ambienti, Yaman appiccherà un incendio, che ridurrà praticamente inservibile la casa (lasciando intatta soltanto la sua struttura).

Insomma, Demir deciderà in questo modo di punire Şermin, colpevole di aver cercato di aiutare Züleyha a disfarsi del suo erede. Sarà l’ennesima azione a dir poco esagerata di Demir che indispettirà ancora di più Şermin. E stavolta, per vendicarsi, la donna troverà un alleato davvero pericoloso! Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.