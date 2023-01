Terra Amara: Demir minaccia Yilmaz ma… | Anticipazioni

Dato che sarà pienamente convinto di essere sterile, Demir Yaman (Murat Ünalmış) andrà su tutte le furie appena scoprirà che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) è nuovamente incinta. Per questo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, arriverà a minacciare Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), perché crederà erroneamente che sia lui il padre del bambino che la moglie ha in grembo…

Terra Amara, news: la furia di Demir per la gravidanza di Züleyha

Nei nostri precedenti post vi abbiamo già detto che Züleyha scoprirà di essere incinta in seguito ad un malore che avvertirà mentre si troverà in compagnia della suocera Hünkar (Vahide Perçin). Allarmato dal malessere della consorte, Demir correrà subito in ospedale e resterà di sasso appena Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) gli darà la notizia della gravidanza.

Quando tornerà in casa, Yaman si avventerà contro la Altun, poiché convinto che l’abbia tradita con Yilmaz, e finirà per rivelarle di avere sempre saputo che Adnan non poteva essere suo figlio poiché al corrente della sua sterilità da circa dieci anni.

Si creeranno quindi i presupposti per uno scontro piuttosto acceso tra i due coniugi, che culminerà nel momento in cui Demir farà partire per errore un colpo dalla sua pistola (per fortuna senza alcun tipo di conseguenza). La questione non terminerà però così…

Terra Amara, spoiler: Demir minaccia Yilmaz

A questo punto della narrazione, Yilmaz starà infatti per sposare la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), ragion per cui andrà dai suoi conoscenti per invitarli personalmente al lieto evento. Visto che lo incontrerà per strada, Akkaya penserà che sia arrivato finalmente il momento di deporre l’ascia di guerra con lui e consegnerà a Demir una partecipazione. Ovviamente, a causa del grosso dubbio su Züleyha, Yaman si farà prendere dalla rabbia ed estrarrà dalla tasca la sua pistola per puntarla contro Yilmaz.

A bloccare la pericolosa situazione, per fortuna, penserà Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), che inviterà Demir a calmarsi. Tuttavia, Yilmaz non riuscirà a comprendere per qualche ragione Yaman ce l’avesse con lui, dato che soltanto qualche giorno prima avevano siglato una sorta di armistizio (con la promessa che lui gli avrebbe venduto le quote della società acquistate da Cengaver).

Terra Amara, trame: Demir accetta di rifare le analisi

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: dato che Hünkar crederà fermamente all’innocenza di Züleyha riguardo l’ipotetico tradimento, Demir si lascerà convincere dalle parole della madre e accetterà di sottoporsi nuovamente alle analisi per capire se sia sterile oppure no (confidando nel fatto che le stesse saranno sicuramente più accurate rispetto alle precedenti fatte circa dieci anni prima).

In ogni caso, prima di vedere il medico, Yaman farà presente alla madre che, qualora il responso negativo venisse confermato, non esiterebbe a far fuori né la Altun e né Akkaya. Insomma, i due protagonisti saranno ancora in serie pericolo… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.