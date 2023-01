Terra Amara: Fekeli gravemente ferito, ecco da chi! | Anticipazioni

Grave errore da parte di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Nel bel mezzo di un’accesa discussione con Hünkar Yaman (Vahide Perçin), il nostro protagonista si macchierà di un’azione che potrebbe compromettere per sempre il suo futuro…

Terra Amara, news: Yilmaz scopre perché Züleyha ha sposato Demir!

La storyline si delineerà nel momento in cui, tramite Çetin Ciğerci (Aras Şenol), Yilmaz entrerà in contatto con un pezzo di una lettera scritta dall’amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) ma bruciata da Gülten Taşkın (Selin Genç). Dato che nelle poche righe leggibili sarà chiaro che la donna ha accettato di sposare Demir Yaman (Murat Ünalmış) perché Hünkar, in caso contrario, aveva minacciato di farlo condannare a morte, Yilmaz vorrà avere ad ogni costo un incontro chiarificatore con Züleyha, anche se ormai lui avrà già sposato la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Appena scoprirà che Demir si è rifugiato a Istanbul insieme alla moglie e alla madre dopo aver incendiato la casa della cugina Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), Yilmaz si precipiterà nella capitale turca e, per farlo, racconterà una menzogna a Müjgan: le dirà che si deve recare lì per partecipare al funerale di un amico venuto a mancare improvvisamente. I telespettatori dovranno quindi fare attenzione a quello che accadrà dopo ciò…

Terra Amara, trame: Yilmaz rapisce Hünkar!

Possiamo infatti anticiparvi che, dopo qualche giorno trascorso a Istanbul, Hünkar sarà profondamente annoiata, motivo per il quale chiederà a Saniye (Selin Yeninci) di telefonarle per supplicarla di tornare a casa inventandosi una finta febbre della madre Azize (Serpil Tamur). Un escamotage che riuscirà alla perfezione dato che, con la nonna “in pericolo”, Demir darà a Hünkar il benestare per farsi riaccompagnare a Cukurova, mentre lui starà ancora fuori con Züleyha.

Ciò genererà però un grosso equivoco: quando rivedrà Hünkar nella cittadina, Çetin penserà erroneamente che tutti i Yaman siano ritornati a Cukurova, ragione per cui darà immediatamente l’avviso a Yilmaz; quest’ultimo andrà lì senza pensarci e, accecato dalla vendetta, penserà di rapire Hünkar e di ucciderla per vendicarsi. Qualcosa andrà però storto…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz spara a Fekeli!

Dopo averle rinfacciato che Züleyha ha sposato Demir soltanto perché credeva che fosse quello l’unico modo per sfuggire al suo ricatto e salvarlo da una condanna a morte certa, Yilmaz estrarrà dalla sua tasca una pistola e sarà sul punto di sparare a Hünkar (anche se Çetin tenterà inutilmente di farlo desistere dal suo intento). Proprio quando starà per partire un colpo, Fekeli irromperà sul posto e tenterà di disarmare il “figlioccio”, che non riuscirà a controllarsi e gli pianterà per errore una pallottola nel basso ventre!

Insomma, a rimetterci per la furia di Yilmaz sarà sfortunatamente Fekeli, che verrà prontamente portato in ospedale, e non Hünkar. Il buon padrino riuscirà a salvarsi, dato i tempestivi soccorsi, o Akkaya dovrà vivere per sempre col rimorso di aver ucciso l’uomo che gli ha voluto bene, in maniera disinteressata, fin dal primo giorno in cui l’ha conosciuto? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.