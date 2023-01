Terra Amara: Hünkar propone un patto a Şermin, di che si tratta

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Hünkar Yaman (Vahide Perçin) farà il possibile per evitare che il figlio Demir (Murat Ünalmış) passi il resto dei suoi giorni in carcere per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), che non ha commesso. Proprio per questo, la donna vorrà rintracciare ad ogni costo la “nipote” Şermin (Sibel Taşçıoğlu) appena scoprirà che è stata proprio lei ad inchiodare Demir con una testimonianza falsa…

Terra Amara, news: ecco chi ha ucciso Cengaver

Già sapete che Cengaver verrà ucciso al culmine di una lite dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) sotto lo sguardo scioccato di Şermin che, invece di denunciarlo, penserà bene di andare dalla guardia civile a denunciare Demir per il crimine.

Una decisione che la donna prenderà al fine di vendicarsi del cugino, colpevole di aver incendiato la sua casa con l’intento di punirla per aver aiutato la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a cercare di abortire. Data la nuova alleanza stretta con Hatip, che le prometterà protezione e le presterà del denaro, Şermin farà perdere le sue tracce, con Hünkar che vorrà scoprire il suo nascondiglio appena avrà la certezza del fatto che è stata proprio lei ad incastrare Demir.

Terra Amara, trame: Hünkar rintraccia Şermin

Visto che Demir, al termine di una disperata fuga con Züleyha, deciderà di costituirsi per salvare la vita ad Adnan, colpito da una febbre improvvisa, Hünkar saprà che l’unico modo per ridare la libertà al figlio è quello di rintracciare Şermin e convincerla a ritirare la sua denuncia.

Proprio per questo, la Yaman incaricherà i suoi uomini di trovare quanto prima la parente. E riuscirà nel suo intento proprio quando Şermin starà facendo una sauna con l’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar) e Naciye (Şirin Öten), la moglie di Hatip. Lo scontro tra le donne non tarderà così ad arrivare…

Terra Amara, spoiler: Hünkar propone un patto a Şermin

Eh sì: con il suo solito modo di fare dispotico, Hünkar intimerà a Şermin di ritirare quanto prima la denuncia ai danni di Demir, se non vuole incorrere nella sua ira. La donna non si lascerà però intimidire dalle parole della zia, sottolineando che non può più farle del male visto che lei e il figlio, oltre a privarla del suo denaro e della retta alla figlia Betül, hanno incendiato persino la sua casa, mandandola di fatto in strada.

Ascoltate le rimostranze, Hünkar proporrà un patto a Şermin: se farà ciò che le chiede, potrà rientrare immediatamente in possesso di ciò che lei e Demir le hanno tolto. Prima di avere una risposta, l’anziana darà quindi a Şermin un po’ di tempo per riflettere sul da farsi, confidando nell’avarizia della nipote.

Tuttavia, non è affatto detto che, stavolta, le cose vadano esattamente come Hünkar si aspetta, visto che Şermin si confiderà con Hatip per capire qual debba essere la prossima mossa da effettuare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.