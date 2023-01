Terra Amara: Saniye cade dalle scale, ecco con chi se la prenderà Hunkar

Fino a che punto la governante Saniye Taşkın (Selin Yeninci) sarà disposta ad accettare gli ordini della signora Hünkar Yaman (Vahide Perçin)? Di certo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, metterà a serio repentaglio la sua vita pur di assolvere il suo dovere. E in tutto ciò avrà un ruolo decisamente rilevante Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)…

Terra Amara, news: Züleyha rischia di abortire…

Vi abbiamo già parlato di questa storyline in alcuni dei nostri precedenti post. In pratica, tutto prenderà il via nel momento in cui Züleyha rischierà di abortire. In pratica, la donna metterà a rischio la sua gravidanza per portare Azize (Serpil Tamur) all’ospedale, ma Hünkar – nonostante le sue spiegazioni – riterrà erroneamente che la nuora abbia approfittato della detenzione di Demir (Murat Ünalmış) per scappare con l’amato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e il piccolo Adnan.

Fortemente convinta della sua teoria, la Yaman ribadirà a Saniye che deve osservare in continuazione la nuora e, come se non bastasse, deciderà di assumere un’infermiera per badare ad ogni sua esigenza legata alla gestazione. Una situazione che la Altun non prenderà nel migliore dei modi, visto che riterrà che la suocera le abbia messo l’ennesimo “scagnozzo” alle calcagna pur di non concederle libertà. Di lì a poco, il rischio sarà dunque dietro l’angolo…

Terra Amara, spoiler: Saniye cade dalle scale e…

Eh sì: in una determinata giornata, Züleyha cercherà di ribellarsi al controllo di Saniye e dell’infermiera, ma tutto ciò causerà uno scontro fisico al termine del quale la governante cadrà rovinosamente dalle scale e si renderà necessario il suo trasporto in ospedale.

Fortunatamente, nonostante le reazioni disperate di Gaffur (Bülent Polat) e Gülten (Selin Genç) per le condizioni apparentemente disperate della parente, che avrà sbattuto la tersa e perso molto sangue, Saniye se la caverà con una medicazione e qualche flebo. Quanto successo farà però arrabbiare per l’ennesima volta Hünkar, che rinfaccerà alla povera Züleyha di aver messo a repentaglio la vita di Saniye. La Altun avrà però un’altra versione della vicenda…

Terra Amara, trame: Züleyha sostiene di non avere spinto Saniye!

Possiamo infatti anticiparvi che, di fronte ai rimproveri di Hünkar, Züleyha sosterrà di non aver causato la caduta di Saniye, asserendo che in realtà la governante è inciampata dopo aver sbattuto inavvertitamente sull’infermiera, “colpevole” di essersi contrapposta tra loro nel bel mezzo della discussione. Ovviamente, le cose saranno andate esattamente come raccontato dalla Altun, ma la Yaman non crederà a nessuna delle sue parole.

Tutto ciò finirà dunque per inasprire ancora di più il rapporto tra la nuora e la suocera. La serenità nella villa dei Yaman sarà dunque sempre più difficile da trovare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.