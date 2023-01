Terra Amara: Züleyha rischierà di abortire!

Brutta svolta nella storyline di Terra Amara legata alla seconda gravidanza di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, la donna rischierà infatti di perdere il bimbo che aspetta dal marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) a causa di una serie di sfortunate coincidenze. Scopriamo insieme quali…

Terra Amara, news: Adnan rischia di essere morso da uno scorpione

Tutto partirà quando il piccolo Adnan rischierà di essere morso da uno scorpione velenoso. A quel punto, data la detenzione in carcere di Demir per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), in realtà compiuto dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), Hünkar (Vahide Perçin) ordinerà a Gaffur (Bülent Polat) di disinfestare la tenuta e – insieme al nipote, alla Altun e alla madre Azize (Serpil Tamur) – andrà in una casa secondaria.

Dì lì a poco, la situazione non farà altro che complicarsi: Hünkar dovrà assentarsi perché sarà riuscita a rintracciare la nipote Şermin (Sibel Taşçıoğlu), ossia l’unica in grado di scagionare Demir perché avrà testimoniato (mentendo!) di averlo visto mentre faceva del male a Cengaver; per questo motivo la signora Yaman dirà a Saniye (Selin Yeninci) di non lasciare da sola la nuora per nessun motivo, poiché temerà che possa scappare con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Le cose non andranno però esattamente così…

Terra Amara, trame: il malore di Azize

Eh sì: da un lato Züleyha si porrà a muso duro contro Saniye e le ordinerà di andare alla tenuta per prendere una medicina necessaria a Adnan; dall’altro, nel giro dei pochi minuti, Azize incomincerà a dare di matto e la Altun, visibilmente spaventata, deciderà di mettersi in macchina – con la donna e il bimbo – per portarla in ospedale.

Nel corso del tragitto, Züleyha comincerà però ad avere delle perdite improvvise di sangue e si preoccuperà subito per il bambino che ha in grembo. La nostra protagonista scenderà quindi dall’auto giusto il tempo necessario per consentire ad Azize di fuggire. Preoccupatissima, Züleyha finirà dunque per perdere i sensi ma verrà soccorsa da Yilmaz, che stava andando proprio a cercarla per avere un chiarimento!

Terra Amara, spoiler: Züleyha rischia di perdere il bambino ma…

Ciò a quali risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che Yilmaz deciderà di caricare Züleyha in macchina per portarla al pronto soccorso, ma non si renderà conto della presenza di Adnan nell’auto. Il bimbo scenderà dunque dalla vettura e vagherà da solo per la strada, salvo poi essere tratto in salvo – poco prima di essere investito da un camion – proprio da Yilmaz (la Altun si riprenderà. infatti, per pochi attimi e dirà all’uomo che hanno lasciato dietro di loro il piccolino).

Sventato l’ennesimo pericolo di una giornata a dir poco da dimenticare, Yilmaz si occuperà quindi di Züleyha, che purtroppo avrà un principio di aborto. Fortunatamente, il pronto intervento di Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) eviterà il peggio, ma la storia non sarà finita qui.

Dato che, nonostante il momento di “follia”, Azize riuscirà a tornare sana e salva a casa, Hünkar si convincerà erroneamente che Züleyha sia fuggita con Yilmaz e muoverà tutti i suoi scagnozzi per rintracciarla. Insomma, l’equivoco sarà servito con la Yaman, che non crederà nell’innocenza della Altun nemmeno quando le verrà comunicato che si trova in ospedale… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.